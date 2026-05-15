La interesante película de terror de HBO Max sobre rituales oscuros dentro del deporte

El director de "Huye" y "Nosotros" vuelve a sorprender con una producción que, sin parecerlo, da mucho miedo.

Una opción ideal para el fin de semana, en HBO Max.

HBO Max sigue ampliando su catálogo de terror con propuestas cada vez más originales y perturbadoras. En los últimos años, la plataforma apostó fuerte por películas psicológicas y producciones que mezclan distintos géneros para ofrecer historias diferentes a las tradicionales cintas de miedo.

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Una de las novedades que más llamó la atención entre los fanáticos del género es una p elícula producida por Jordan Peele, reconocido por éxitos como “¡Huye!” y “Nosotros” . En esta oportunidad, el productor se mete de lleno en el mundo del deporte profesional, pero desde una mirada oscura, llena de obsesión, sacrificios y misteriosos rituales.

La producción en cuestión es “Him: El Elegido”, una inquietante historia de terror psicológico protagonizada por Marlon Wayans que combina fútbol americano, ambición y una atmósfera cargada de tensión sobrenatural .

Lo que parecía un sueño se va a volver la peor pesadilla, en HBO Max.

La historia sigue a Cameron Cade, un joven y talentoso jugador de fútbol americano que recibe la oportunidad de su vida : entrenar en un complejo privado dirigido por Isaiah White, una legendaria estrella del deporte que vive prácticamente aislada del mundo.

Lo que al principio parece ser un entrenamiento de élite para alcanzar la gloria rápidamente comienza a transformarse en una experiencia inquietante. A medida que Cam se adentra en el misterioso entorno de Isaiah, descubre prácticas extremas y rituales cada vez más perturbadores vinculados al éxito y al poder dentro del deporte profesional.

Him: El elegido Otra gran obra del director Jordan Peele, en HBO Max. Imagen: HBO Max

La película explora hasta dónde puede llegar una persona para convertirse en una leyenda deportiva. Entre presiones psicológicas, sacrificios físicos y una atmósfera cada vez más opresiva, el protagonista empieza a cuestionar si realmente vale la pena pagar el precio de la fama.

Con una estética intensa y escenas cargadas de tensión, “Him: El Elegido” mezcla terror psicológico con crítica al culto de las celebridades deportivas y a la obsesión por el éxito absoluto. Además, el film marca un cambio importante para Marlon Wayans, conocido históricamente por sus papeles de comedia.

HBO Max: tráiler de Him: El Elegido

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HBO Max: elenco de Him: El Elegido