El impactante momento en que un temporal arrastró por el aire a un hombre en India

Un violento fenómeno climático golpeó Uttar Pradesh con ráfagas intensas, lluvias y actividad eléctrica. La tormenta dejó decenas de muertos, heridos y severos daños materiales en el norte del país.

Un hombre fue arrastrado por las fuertes ráfagas durante el temporal que golpeó Uttar Pradesh, en India.

Un violento temporal golpeó el estado de Uttar Pradesh , en el norte de India , y dejó un saldo de decenas de muertos , heridos y severos daños materiales. La tormenta, que combinó vientos intensos, lluvias y actividad eléctrica , afectó viviendas, comercios y zonas rurales.

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En medio del fenómeno, un episodio captado en video se viralizó en redes sociales: Nanhe Miyan , un hombre de 50 años, fue arrastrado por las ráfagas luego de aferrarse a una cuerda atada a un techo metálico que terminó desprendido. Pese a la caída, sobrevivió y fue trasladado a un hospital con fracturas.

El hecho ocurrió en un salón de bodas en construcción , donde el hombre intentaba protegerse del temporal. Según medios locales, la fuerza del viento arrancó parte de la estructura y lo elevó varios metros antes de hacerlo caer en un campo cercano.

Desde el hospital, Miyan relató: “Estaba sostenido a una altura de alrededor de 15 metros. No sé dónde caí. Me desplacé también a una larga distancia”.

Las imágenes del episodio mostraron al hombre suspendido junto al techo metálico durante algunos segundos, hasta que finalmente cayó. El caso expuso la violencia del temporal y la vulnerabilidad de algunas construcciones frente a fenómenos de esta magnitud.

Uttar Pradesh sufrió fuertes daños por la tormenta

El temporal dejó pérdidas humanas y materiales en distintas ciudades de Uttar Pradesh, entre ellas Prayagraj, Fatehpur, Mirzapur y Bareilly. Además de las víctimas fatales y los heridos, las autoridades informaron la muerte de más de un centenar de cabezas de ganado, un golpe especialmente fuerte para las zonas rurales.

Ante la magnitud del desastre, el ministro principal del estado, Yogi Adityanath, ordenó acelerar los procedimientos de asistencia y compensación para las familias afectadas. También pidió reportes periódicos sobre la situación en los distritos más golpeados.

En declaraciones a medios locales, un funcionario señaló que el hombre accidentado recibirá asistencia estatal: “Las autoridades le proporcionarán toda la ayuda posible”.

Mientras continúan las tareas de relevamiento y asistencia, los equipos locales trabajan para evaluar los daños estructurales, asistir a los damnificados y reforzar los protocolos ante nuevos episodios climáticos extremos.