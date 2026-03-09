Otros 97 argentinos lograron salir de los Emiratos Árabes Unidos mientras recrudece la guerra en Irán + Seguir en









Luego del anuncio, el Gobierno confirmó nuevos vuelos desde Dubái para evacuar a más ciudadanos argentinos en medio del conflicto, que entró en su 8vo día.

Cancillería coordina vuelos especiales desde Emiratos Árabes Unidos para facilitar el regreso de argentinos varados.

Otros 97 argentinos fueron repatriados desde Emiratos Árabes Unidos, Dubái, este lunes. Los puentes aéreos se abrieron en medio de la guerra en Medio Oriente. El canciller Pablo Quirno anunció la repatriación, y el operativo sigue activo."El cronograma especial de vuelos previstos desde EAU y otros países de Medio Oriente permanece operativo y seguimos trabajando para que nuestros ciudadanos puedan regresar a la Argentina de la manera más rápida y segura posible",

En la misma línea, anuncio que "10 argentinos -entre otros- estarán regresando al país mañana desde Dubái a través de vuelo de Fly Ethipoia con escala en Addis Abeba".

Quirno aprovechó el mismo para también agradecer "la colaboración de la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en la Argentina, en estas gestiones".

Según el propio Quirno en otro tweet citado, 416 argentinos tienen que regresar (en total), desde la región del conflicto, con 3 vuelos desde la ciudad de Dubái. Hasta el lunes por la tarde, "han podido salir de Emiratos Árabes Unidos, 248 ciudadanos".

En el día de hoy, otros 97 ciudadanos argentinos afectados por la situación imperante en Medio Oriente han podido salir de los Emiratos Árabes Unidos, a través de vuelos programados por @emirates gracias a las gestiones de @Cancilleria_Ar y de nuestra Embajada en EAU.… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 9, 2026 La repatriación de argentinos en medio del conflicto en Medio Oriente Para facilitar el regreso de argentinos, la aerolínea Emirates Airlines había confirmado tres vuelos especiales. Las salidas se dieron y se seguirán dando desde Dubái. El domingo 8 y este lunes 9 cllegaron los primeros dos aviones, con destino final en Buenos Aires y una escala intermedia en Río de Janeiro.

La medida se tomó después de que turistas argentinos denunciaran dificultades para volver al país debido a las restricciones en el tráfico aéreo provocadas por la escalada bélica en Medio Oriente. Tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán, numerosas compañías suspendieron sus operaciones en la región y el espacio aéreo quedó prácticamente paralizado. En ese contexto, el aeropuerto de Dubái funciona actualmente con apenas el 30% de su capacidad habitual. Especialistas del sector señalan que la interrupción del tráfico aéreo es la más grande desde la pandemia. Aeropuertos clave de la región, como los de Israel, Dubái, Qatar, Abu Dhabi y Líbano, quedaron prácticamente fuera de servicio. Según la firma de análisis aeronáutico Cirium, desde el inicio del conflicto se cancelaron cerca de 18.000 vuelos con origen o destino en Medio Oriente.