Ex Potenciar Trabajo: cuáles son los nuevos requisitos de ANSES para acceder al programa Volver al Trabajo

Los titulares deben cumplir una serie de obligaciones administrativas y de participación para evitar suspensiones o bajas.

+ Seguir en

Se busca que los beneficiarios participen activamente en procesos de formación y búsqueda laboral.

El Gobierno nacional mantiene bajo revisión distintos programas sociales y uno de los esquemas que atraviesa controles es Volver al Trabajo , el plan que absorbió a una parte de los beneficiarios del antiguo Potenciar Trabajo . La iniciativa depende del Ministerio de Capital Humano y establece nuevas condiciones para sostener el cobro mensual del beneficio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , explicó que la política apunta a fomentar la inserción laboral mediante herramientas de formación y acompañamiento. El incumplimiento de las condiciones establecidas puede derivar en la suspensión del pago o en la eliminación del beneficiario dentro del programa.

El esquema depende del Ministerio de Capital Humano y se articula con el Portal Empleo , la plataforma digital donde los beneficiarios registran su información y acceden a capacitaciones laborales. El objetivo central del programa consiste en promover la capacitación y facilitar el acceso al empleo registrado.

Volve a Estudiar de Potenciar Trabajo.jpg

Dentro del sistema, los titulares deben mantener actualizados sus datos personales y participar de las actividades que propone el Estado. El seguimiento del programa incluye controles administrativos periódicos, para verificar que los beneficiarios cumplan las condiciones exigidas.

El reglamento del programa establece una serie de obligaciones que los beneficiarios deben cumplir, para mantener el cobro del ingreso mensual:

Mantener actualizados los datos personales en el Portal Empleo

Participar en actividades, capacitaciones o prestaciones vinculadas al programa

Presentar documentación o información cuando sea solicitada por las autoridades

Informar cualquier situación que genere incompatibilidad con el beneficio

Reintegrar asignaciones dinerarias recibidas de manera indebida, si corresponde

trabajo vejez Freepik

Actividades compatibles con el programa

El reglamento también contempla situaciones en las que los titulares pueden continuar cobrando el beneficio mientras desarrollan otras actividades laborales o reciben determinadas prestaciones sociales. El programa permite mantener el ingreso siempre que el trabajo o la prestación se encuentre dentro de las compatibilidades establecidas.

Entre las principales compatibilidades se encuentran:

Cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Cobrar la Asignación Universal por Embarazo

Recibir programas alimentarios, habitacionales o de protección social

Estar inscripto en Monotributo Social

Estar inscripto en Monotributo categoría A

Trabajar en casas particulares

Realizar trabajo rural, temporario o estacional

Participar en un empleo formal dentro del Programa de Inserción Laboral

También se permite el empleo formal en el sector público o privado si comenzó luego del ingreso al programa.

Límite salarial permitido: hasta tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

Si el ingreso supera ese límite, el titular puede perder la compatibilidad con el programa y quedar fuera del esquema.

P28 - Depositphotos_48_opt.jpeg Cambios. Según estudios, el rediseño de la semana laboral, permitiría potenciar la calidad de vida de los empleados.

Situaciones que provocan la baja del beneficio

El reglamento también establece incompatibilidades que pueden derivar en la eliminación del programa. Estas situaciones se detectan mediante controles administrativos y cruces de información con distintos organismos del Estado.

Entre las principales incompatibilidades figuran:

Ser empleador registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Percibir jubilaciones o pensiones contributivas o no contributivas

Cobrar prestación o subsidio por desempleo

Ser titular de más de un bien inmueble

Poseer automotor, embarcación o aeronave con menos de 10 años de antigüedad

Tener empleo formal que no esté contemplado entre las compatibilidades

Ser trabajador independiente fuera de las excepciones permitidas

Permanecer en el exterior durante un período que impida cumplir las contraprestaciones

El programa también prevé causales de egreso inmediato. La presentación de declaraciones juradas falsas o la omisión de información relevante puede provocar la salida automática del programa.

Entre las causales de egreso inmediato se encuentran: