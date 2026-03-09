El Gobierno nacional mantiene bajo revisión distintos programas sociales y uno de los esquemas que atraviesa controles es Volver al Trabajo, el plan que absorbió a una parte de los beneficiarios del antiguo Potenciar Trabajo. La iniciativa depende del Ministerio de Capital Humano y establece nuevas condiciones para sostener el cobro mensual del beneficio.
Ex Potenciar Trabajo: cuáles son los nuevos requisitos de ANSES para acceder al programa Volver al Trabajo
Los titulares deben cumplir una serie de obligaciones administrativas y de participación para evitar suspensiones o bajas.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, explicó que la política apunta a fomentar la inserción laboral mediante herramientas de formación y acompañamiento. El incumplimiento de las condiciones establecidas puede derivar en la suspensión del pago o en la eliminación del beneficiario dentro del programa.
ANSES: qué es Volver al Trabajo
El esquema depende del Ministerio de Capital Humano y se articula con el Portal Empleo, la plataforma digital donde los beneficiarios registran su información y acceden a capacitaciones laborales. El objetivo central del programa consiste en promover la capacitación y facilitar el acceso al empleo registrado.
Dentro del sistema, los titulares deben mantener actualizados sus datos personales y participar de las actividades que propone el Estado. El seguimiento del programa incluye controles administrativos periódicos, para verificar que los beneficiarios cumplan las condiciones exigidas.
Cuáles son los requisitos para acceder al ex Potenciar Trabajo
El reglamento del programa establece una serie de obligaciones que los beneficiarios deben cumplir, para mantener el cobro del ingreso mensual:
Mantener actualizados los datos personales en el Portal Empleo
Participar en actividades, capacitaciones o prestaciones vinculadas al programa
Presentar documentación o información cuando sea solicitada por las autoridades
Informar cualquier situación que genere incompatibilidad con el beneficio
Reintegrar asignaciones dinerarias recibidas de manera indebida, si corresponde
Actividades compatibles con el programa
El reglamento también contempla situaciones en las que los titulares pueden continuar cobrando el beneficio mientras desarrollan otras actividades laborales o reciben determinadas prestaciones sociales. El programa permite mantener el ingreso siempre que el trabajo o la prestación se encuentre dentro de las compatibilidades establecidas.
Entre las principales compatibilidades se encuentran:
Cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH)
Cobrar la Asignación Universal por Embarazo
Recibir programas alimentarios, habitacionales o de protección social
Estar inscripto en Monotributo Social
Estar inscripto en Monotributo categoría A
Trabajar en casas particulares
Realizar trabajo rural, temporario o estacional
Participar en un empleo formal dentro del Programa de Inserción Laboral
También se permite el empleo formal en el sector público o privado si comenzó luego del ingreso al programa.
- Límite salarial permitido: hasta tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
Si el ingreso supera ese límite, el titular puede perder la compatibilidad con el programa y quedar fuera del esquema.
Situaciones que provocan la baja del beneficio
El reglamento también establece incompatibilidades que pueden derivar en la eliminación del programa. Estas situaciones se detectan mediante controles administrativos y cruces de información con distintos organismos del Estado.
Entre las principales incompatibilidades figuran:
Ser empleador registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
Percibir jubilaciones o pensiones contributivas o no contributivas
Cobrar prestación o subsidio por desempleo
Ser titular de más de un bien inmueble
Poseer automotor, embarcación o aeronave con menos de 10 años de antigüedad
Tener empleo formal que no esté contemplado entre las compatibilidades
Ser trabajador independiente fuera de las excepciones permitidas
Permanecer en el exterior durante un período que impida cumplir las contraprestaciones
El programa también prevé causales de egreso inmediato. La presentación de declaraciones juradas falsas o la omisión de información relevante puede provocar la salida automática del programa.
Entre las causales de egreso inmediato se encuentran:
Impedir o entorpecer el funcionamiento del transporte o la circulación
Participar en actos de violencia que alteren el orden público
Presentar información falsa en declaraciones juradas
Renunciar voluntariamente al beneficio
Fallecimiento del titular
