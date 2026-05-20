Qué significa no formalizar nunca una relación, según la ciencia

Los vínculos sin etiquetas crecen entre quienes priorizan la libertad emocional. Conocé lo que opinan los especialistas sobre este tipo de relaciones.

Cada vez son más los jóvenes y adultos que eligen relaciones sin compromisos definidos.

Cada vez más personas evitan ponerle título, etiqueta o una definición clara a sus vínculos amorosos . Relaciones que se basan en salidas, mensajes diarios, intimidad y compañía, pero que evitan el qué somos o a dónde vamos con esto. Aunque para algunos representa una manera más libre y moderna de vincularse, especialistas dicen que la falta de claridad puede terminar generando ansiedad, inseguridad y desgaste.

En la actualidad, con las redes sociales, la inmediatez y el miedo al compromiso, crecieron las "situationships”, que son vínculos ambiguos donde existe una conexión afectiva, pero no hay acuerdos concretos ni responsabilidades definidas

Actualmente hay muchas personas que se ven todas las semanas, hablan todos los días, comparten intimidad y hasta hacen planes a futuro, pero sin llegar nunca a definir qué vínculo es el que tienen . En los últimos años, este tipo de relaciones ambiguas se volvieron cada vez más frecuentes, especialmente entre jóvenes y adultos que priorizan la libertad emocional o evitan asumir compromisos tradicionales.

Aunque muchas veces estas dinámicas aparecen como una forma mucho más libre de relacionarse, pero especialistas en salud mental advierten que puede generar:

ansiedad

inseguridad

celos

sobrepensamientos

desgaste emocional

En muchos casos, el problema no es que no haya etiquetas, sino el miedo de hablar abiertamente sobre: las expectativas, límites y necesidades que tenemos. Este fenómeno creció sobre todo por las redes sociales, las aplicaciones de citas y la inmediatez.

La sensación de que siempre puede existir alguien mejor y el miedo a perder libertad, hacen que muchas personas prefieran dejar los vínculos en la superficie.

pareja enojada

Miedo al compromiso

La psicóloga y especialista en neurociencias Sol Rivera, cree que no es lo mismo elegir conscientemente una relación sin etiquetas, que evitar definir el vínculo por miedo emocional.

Explica que muchas personas crecieron viendo relaciones conflictivas o poco saludables, por lo que el compromiso dejó de asociarse con estabilidad y comenzó a percibirse como una posible amenaza emocional. Por ese motivo es que pueden llegar a buscar vínculos donde existe el afecto y la presencia, pero también hay una constante evasión, que funciona como un mecanismo de protección.

La psicoterapeuta Esther Perel, sostiene que las relaciones actuales están atravesadas por una fuerte búsqueda de perfección y previsibilidad. Según lo que explicó en el podcast Call Her Daddy, las aplicaciones de citas y las redes sociales fomentan la idea de que siempre existen infinitas opciones disponibles, lo que dificulta sostener decisiones a largo plazo.

Además, distintos expertos coinciden en que la hiperconectividad cambió profundamente la forma de vincularse, debido a la facilidad para:

desaparecer

bloquear

evitar conversaciones incómodas

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Vínculos modernos: qué son las “situationship”

Dentro de estas nuevas formas de relacionarse apareció un término cada vez más popular, que son las “situationship”. La palabra se usa para describir a los vínculos afectivos o sexuales que funcionan como una pareja en muchos aspectos, pero sin llegar a definirse formalmente.

Se trata de relaciones caracterizadas por:

cercanía

intimidad

contacto frecuente

sin acuerdos claros sobre exclusividad, compromiso o expectativas

Sin embargo, los especialistas dicen que las “situationship” pueden volverse problemáticas cuando una de las partes espera algo más y la otra prefiere seguir sin tener las conversaciones adecuadas sobre límites y sobre hacia dónde van.

Aunque es verdad no todas las relaciones sin etiquetas son malas, existen vínculos saludables que deciden alejarse de los formatos tradicionales, pero esto se puede dar siempre y cuando haya una comunicación honesta y acuerdos explícitos entre ambas partes.