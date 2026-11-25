El billete informal llegó a negociarse a $1.730 durante la rueda, aunque luego recortó parte de la suba. Pese al nuevo récord, la brecha con el tipo de cambio oficial se redujo al 6,6%.

El dólar blue extendió su escalada este miércoles 25 de noviembre y marcó un nuevo máximo nominal histórico, al superar por primera vez la barrera de los $1.700, en medio de una creciente demanda de cobertura cambiaria. La divisa informal subió $10 (+0,6%) y cerró a $1.690 para la compra y a $1.710 para la venta , según un relevamiento en las cuevas de la City porteña.

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Durante la jornada, el billete paralelo llegó a negociarse a $1.730, un récord nominal intradiario , aunque posteriormente moderó su avance y terminó $20 por debajo de ese nivel.

Pese al nuevo máximo histórico del informal, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se redujo al 6,6% , producto de una suba más pronunciada de este último. La escalada del blue se produce en un contexto de renovada tensión cambiaria, con incertidumbre política y económica y una elevada volatilidad en los activos financieros argentinos.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.604 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.780,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 11.0% .

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 25 de noviembre

El dólar MEP cerró a $1.677,29 y la brecha con el dólar oficial es de 4.6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 25 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.119.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 25 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.775,35.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 25 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.792, según Binance.