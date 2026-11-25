La entidad obtuvo tres distinciones de Fintech Américas y PAMOIC. Su asistente virtual BIT permite realizar operaciones y gestionar créditos hipotecarios por WhatsApp.

La entidad creó un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial, que trabaja junto con las áreas de Negocios, Personas y Tecnología.

El Banco Ciudad obtuvo tres reconocimientos nacionales e internacionales por su estrategia de incorporación de inteligencia artificial (IA) a sus canales de atención y procesos internos. La entidad recibió el premio Platino de Fintech Américas, en la categoría Experiencia del Cliente, y otras dos distinciones en los premios PAMOIC 2026 por el desarrollo de su asistente virtual BIT.

Como parte de su estrategia tecnológica, la entidad creó un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial, que trabaja junto con las áreas de Negocios, Personas y Tecnología para incorporar nuevas herramientas tanto en la atención al público como en las tareas que realizan sus empleados.

Entre los principales avances se encuentra la incorporación de inteligencia artificial generativa al Centro de Atención al Cliente y a BIT, su canal de WhatsApp , que permite consultar saldos y movimientos, descargar resúmenes y gestionar tarjetas, entre otras operaciones.

Uno de los desarrollos de la entidad está vinculado al financiamiento para la compra de viviendas. A través de BIT, los usuarios pueden simular las condiciones de los préstamos hipotecarios, iniciar solicitudes y presentar documentación, con el acompañamiento de un equipo especializado.

La iniciativa, denominada “Tu casa por WhatsApp”, obtuvo el premio Plata en la categoría Mejor Estrategia de Operación Sector Ciudadano de los premios PAMOIC 2026. Según informó el banco, durante septiembre y octubre acompañó a 200 familias con créditos hipotecarios destinados a la compra de su primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, el proyecto “De chatbot a columna vertebral de la experiencia” recibió el premio Bronce en la categoría Mejor Operación Interna, por la transformación de la atención digital y el trabajo realizado para acompañar a un millón de clientes.

La apuesta del Banco Ciudad por la inteligencia artificial

Además de las herramientas destinadas al público, la entidad desarrolló agentes internos de IA para asistir a sus empleados en consultas normativas, búsqueda de información y automatización de procesos.

El esquema mantiene la intervención humana en situaciones sensibles, como el desconocimiento de consumos, e incorpora validaciones de identidad en operaciones críticas. Con la automatización de determinadas tareas, el banco busca que sus equipos puedan concentrarse en el asesoramiento comercial y la resolución de consultas de mayor complejidad.

“Tenemos el desafío de que la tecnología y la transformación se traduzca en soluciones concretas que mejoren la experiencia de nuestro clientes. Y estos reconocimientos son una gran muestra de ese camino”, señaló Elena Cafaldo, subgerenta general de Transformación Organizacional y Tecnología del Banco Ciudad.

Los premios Fintech Américas reconocen iniciativas de innovación de instituciones financieras del continente bajo criterios de originalidad, impacto medible, escalabilidad y sostenibilidad. La ceremonia de entrega se realizará el 16 de marzo de 2027 en Estados Unidos, en el marco de la conferencia Fintech Americas 2027.