Todo confirmado: oficializaron la sede y horario para la final de la Copa Argentina entre Boca y Platense + Agregar ámbito en









Luego de varios días de suspenso, la web oficial de la competencia dio a conocer los detalles para la definición del torneo: cuándo y dónde será.

La Copa Argentina confirmó el horario y sede de la final, entre Boca y Platense.

A una semana de la final de la Copa Argentina, la página oficial de la competencia dio a conocer que Boca y Platense se enfrentarán el miércoles 2 de diciembre a las 20, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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De todos modos, aún falta que la organización de a conocer cuándo se van a poner en venta las entradas para las hinchadas de ambos equipos. Además, todavía no se sabe el precio ni cuántos lugares tendrá cada uno, aunque se prevé que en las próximas horas lancen un comunicado al respecto.

El trofeo de la Copa Argentina. Cuánto se lleva el campeón de la Copa Argentina Tanto el equipo de Rodolfo Arruabarrena como el de Martín Palermo buscarán quedarse con el trofeo por el prestigio del torneo. Aún así, otro de los puntos que será clave, sobre todo para Platense, será la ayuda económica que se le otorgará al campeón.

Según se pudo constatar, el ganador de la Copa Argentina se llevará unos $200 millones. Además, cabe aclarar que ambos equipos ya llevan recaudados unos $296.600.000, equivalente a u$s191.000. En caso de quedarse con la corona, el campeón se llevará una bolsa total de $496.600.000, alrededor de u$s321.000.

Los cheques de la Copa Argentina, otro de los estimulantes para la final. Por otro lado, el vencedor del encuentro entre Boca y el Calamar tendrá el acceso de jugar la Recopa de Campeones con Estudiantes de La Plata, clasificado por ganar la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, y Rosario Central, quienes estarán presentes luego de ganarle al Pincha la Supercopa Internacional.

Cómo llegan Boca y Platense a la final Boca, con Claudio Úbeda de entrenador, comenzó su camino en la Copa Argentina con victoria por 2 a 0 contra Gimnasia de Chivilcoy en los 32avos; en 16avos le ganaron 2-0 a Sarmiento, ya con Arruabarrena al mando; en octavos venció a Vélez por penales, tras igualar en cero durante los 90 minutos; en cuartos a Racing por 3 a 2, con hat-trick de Enner Valencia; y pasaron a la última instancia luego de ganarle 3-0 a Banfield. Boca y Platense, en busca de que un nombre solo quede grabado en la Copa Argentina. El Calamar, por su parte, inició su camino en la copa enfrentando a Argentino de Monte Maíz por los 32avos de final, con un único gol de Víctor Cuesta al último minuto; en los 16avos derrotó a San Martín de San Juan por penales, tras empatar 0-0 en los 90 minutos; en los octavos dejó afuera a Instituto por la vía de los 12 pasos, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario; en cuartos le ganó 1-0 a Estudiantes (LP) con gol de Gonzalo Lencina; y pasó a la final después de vencer por penales a Atlético Tucumán.