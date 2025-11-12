El dólar blue bajó $5 a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue bajó por primera vez en la semana
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: bajaron el dólar mayorista, CCL y MEP, mientras bonos y ADRs subieron
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 12 de noviembre
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 12 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó $1 a $1.412.
Valor del CCL hoy, miércoles 12 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.473,91 y la brecha con el dólar oficial es de 4,4%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 12 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.451,89 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 12 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.865,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 12 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.472, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 12 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s101.605, según Binance.
