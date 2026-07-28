Wall Street opera con cautela, el petróleo profundiza la baja y la Fed comienza una reunión clave

Los futuros estadounidenses muestran movimientos dispares antes de una semana decisiva para las tecnológicas y la política monetaria. El crudo vuelve a caer ante las señales de diálogo entre Estados Unidos e Irán, aunque persisten los riesgos sobre Ormuz y el mar Rojo.

El petróleo cede ante señales de distensión entre EEUU e Irán.

Los mercados internacionales operan con cautela este martes, en una jornada atravesada por tres focos principales: la continuidad de la baja del petróleo, el inicio de la reunión de la Reserva Federal y una nueva tanda de balances corporativos que pondrá a prueba las valuaciones del sector tecnológico.

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Los futuros de Wall Street muestran un comportamiento mixto. El Dow Jones avanza levemente, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 operan en baja, con una mayor presión sobre las acciones tecnológicas y de semiconductores.

En paralelo, el petróleo prolonga la fuerte corrección del lunes, cuando registró su peor rueda desde comienzos de abril. El Brent retrocede cerca de 1,47% y perforó los u$s85 el barril mientras que el West Texas Intermediate se ubica en u$s81.

La baja del crudo responde a una menor percepción de riesgo inmediato sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Aunque Teherán negó haber aceptado un alto el fuego de diez días, las hostilidades directas se encuentran temporalmente interrumpidas y ambas partes dejaron abiertas las puertas a una negociación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Washington mantiene reuniones con Irán y aseguró que “podrían ocurrir cosas buenas”. Sin embargo, también advirtió que Estados Unidos retomará acciones militares de gran intensidad si las conversaciones fracasan.

Desde Rabobank remarcaron que el mensaje todavía deja un amplio margen de incertidumbre, ya que no está claro qué resultados podría arrojar la negociación ni si los interlocutores iraníes cuentan con capacidad real de decisión.

Pese al alivio de corto plazo, el riesgo geopolítico continúa presente. Durante las últimas horas se registraron nuevos incidentes con drones en Jordania y Arabia Saudita, mientras los rebeldes hutíes mantienen sus amenazas sobre instalaciones petroleras y puertos saudíes del mar Rojo.

Los ataques contra infraestructuras de Saudi Aramco en Yanbu, uno de los principales puntos de salida de crudo saudí hacia Asia, mantienen elevada la preocupación sobre las rutas de suministro.

Pese al alivio de corto plazo, el riesgo geopolítico continúa presente.

Ormuz sigue siendo el principal riesgo

El Commonwealth Bank of Australia señaló que la caída reciente de los precios refleja una menor probabilidad de una escalada inmediata, aunque advirtió que las diferencias sobre el estrecho de Ormuz podrían reactivar rápidamente las hostilidades.

El paso marítimo continúa siendo el principal foco de tensión, dado que por allí transita una parte significativa del petróleo y del gas comercializado a nivel mundial.

Irán insiste en tener un papel en el control del tráfico marítimo, mientras Estados Unidos sostiene que la vía debe permanecer abierta sin restricciones ni tasas obligatorias. Esa diferencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo más duradero.

La Fed inicia una reunión clave

En Wall Street, la atención también está puesta en la Reserva Federal, que comenzó este martes su reunión de política monetaria y anunciará su decisión el miércoles.

El mercado asigna una probabilidad mayoritaria a que la Fed mantenga la tasa de referencia en el rango de entre 3,50% y 3,75%, aunque cerca de un tercio de los operadores todavía contempla una suba de 25 puntos básicos.

La evolución de los precios energéticos será uno de los principales elementos bajo análisis. Aunque la inflación mostró señales de moderación en junio, la volatilidad del petróleo volvió a instalar dudas sobre la posibilidad de nuevas presiones en los próximos meses.

Las tecnológicas vuelven a estar bajo presión

El Nasdaq sigue siendo el índice más débil ante la creciente preocupación por el nivel de inversión destinado a inteligencia artificial.

Las acciones de Nvidia retrocedieron luego de conocerse versiones sobre una posible garantía financiera por cerca de u$s250.000 millones para respaldar un proyecto de centros de datos de OpenAI. Al mismo tiempo, el debut del fabricante chino de memorias CXMT y las versiones sobre el uso de chips chinos por parte de Apple aumentaron la presión sobre el sector.

El índice Philadelphia Semiconductor cayó 2,2%, en una señal del deterioro que atraviesa el segmento. De acuerdo con The Wall Street Journal, todas las compañías que integran el índice quedaron por debajo de su promedio móvil de 50 días por primera vez desde abril de 2025.

La temporada de resultados corporativos también entra en una de sus etapas más importantes. Antes de la apertura presentarán sus cuentas Coca-Cola y Boeing, mientras que luego del cierre será el turno de Visa y Seagate Technology. Sin embargo, el foco principal estará en los balances de Microsoft, Meta, Apple y Amazon.

Los inversores buscarán señales sobre el ritmo de inversión en centros de datos, chips e infraestructura vinculada a inteligencia artificial, y sobre la capacidad de esas compañías para comenzar a transformar esos desembolsos en ingresos sostenibles.