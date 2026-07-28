Cedears: un gigante tecnológico ya saltó más de 200% en el año, ¿qué hay detrás del rally?

Los inversores de Cedears valoran que Micron dejó de depender exclusivamente del mercado de computadoras personales y smartphones.

Los inversores de Cedears valoran que Micron dejó de depender exclusivamente del mercado de computadoras personales y smartphones.

La inteligencia artificial volvió a redefinir los ganadores de Wall Street y Micron Technology es uno de los casos más destacados de 2026. Las acciones del fabricante estadounidense y sus Cedears acumulan una suba cercana al 200% en lo que va del año , impulsadas por una combinación de resultados financieros récord, una demanda explosiva de chips para IA y una escasez global de memorias de alto rendimiento.

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La compañía, que históricamente era vista como un fabricante cíclico de memorias DRAM y NAND, pasó a ocupar un lugar estratégico dentro de la infraestructura de inteligencia artificial.

Hoy sus chips de High Bandwidth Memory (HBM) son un componente indispensable para entrenar y ejecutar los modelos más avanzados de IA utilizados por empresas como Nvidia, AMD y otros gigantes tecnológicos.

Durante años, el negocio de Micron dependió de los ciclos de oferta y demanda del mercado de memorias. Sin embargo, la revolución de la IA modificó completamente esa dinámica.

Los aceleradores de inteligencia artificial requieren enormes cantidades de memoria de alta velocidad. Como consecuencia, la demanda de HBM supera ampliamente la capacidad de producción disponible.

La propia empresa indicó que su producción de HBM se encuentra prácticamente comprometida mediante contratos de largo plazo y que el mercado podría alcanzar un valor de u$s100.000 millones hacia 2028, creciendo cerca del 40% anual.

Las cifras que explican el rally

Detrás del avance bursátil aparecen resultados financieros que sorprendieron al mercado:

Las ventas crecieron 44% interanual , impulsadas por la fuerte demanda de memorias para centros de datos e inteligencia artificial.

, impulsadas por la fuerte demanda de memorias para centros de datos e inteligencia artificial. La compañía alcanzó ingresos récord gracias al segmento de data centers.

Su capitalización bursátil ronda los u$s1,1 billones .

. La acción acumula una ganancia cercana al 200% en 2026 .

. La producción de memorias HBM permanece prácticamente vendida para todo el año mediante contratos vinculantes.

Los inversores de Cedears valoran que Micron dejó de depender exclusivamente del mercado de computadoras personales y smartphones.

Los inversores también valoran que Micron dejó de depender exclusivamente del mercado de computadoras personales y smartphones, negocios históricamente más volátiles.

El gasto de los gigantes tecnológicos impulsa el negocio

Otro de los motores del rally es el incremento del gasto en infraestructura por parte de las grandes tecnológicas.

Alphabet, por ejemplo, elevó recientemente su previsión de inversiones en centros de datos hasta un rango de u$s195.000 millones a u$s205.000 millones, una señal interpretada por el mercado como evidencia de que el ciclo de inversión en inteligencia artificial todavía está lejos de agotarse. Esa noticia impulsó nuevamente las acciones de Micron y del resto de las compañías vinculadas al negocio de memorias.

Al mismo tiempo, empresas como Tesla reconocieron públicamente las dificultades para conseguir memorias debido a la fuerte demanda global y destacaron a Micron como uno de sus principales proveedores estratégicos.

¿Puede seguir subiendo?

El consenso del mercado sostiene que el principal catalizador continúa siendo la inteligencia artificial. Mientras los grandes proveedores de nube, fabricantes de chips y desarrolladores de modelos mantengan elevados sus planes de inversión, la demanda por memorias HBM seguirá creciendo.

No obstante, el extraordinario desempeño bursátil también elevó las expectativas. A partir de ahora, el mercado exigirá que Micron continúe expandiendo ingresos y beneficios a un ritmo similar para justificar una valuación que ya refleja gran parte del optimismo alrededor de la IA.