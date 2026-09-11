Oro y plata en Santa Cruz: un proyecto argentino con una inversión de u$s346 millones proyecta un VAN de casi u$s1.500 millones

El Dorado Monserrat, desarrollado por Fredonia Mining en el Macizo del Deseado, dio un paso clave hacia su desarrollo. El proyecto contempla una inversión inicial de US$346 millones, más de 17 años de operación y una producción promedio de 146.000 onzas de oro equivalente por año.

Después de años de exploración bajo el suelo del Macizo del Deseado, El Dorado Monserrat comienza a mostrar su verdadera dimensión: un proyecto argentino de oro y plata con una producción proyectada por casi dos décadas y un VAN cercano a u$s1.500 millones.

Santa Cruz podría sumar en los próximos años un nuevo proyecto de oro y plata de escala relevante. Fredonia Mining presentó los resultados de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) de El Dorado Monserrat (EDM ), su principal activo en la Argentina, ubicado en el Macizo del Deseado.

Los números muestran la dimensión que alcanzó el proyecto después de años de exploración e inversión: el estudio proyecta un Valor Actual Neto (VAN) después de impuestos de u$s1.494 millones , una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 65% y una inversión inicial estimada en u$s346 millones.

El plan contempla una operación a cielo abierto durante más de 17 años, con una producción promedio de aproximadamente 146.000 onzas de oro equivalente por año . En los primeros cinco años, ese nivel subiría hasta unas 183.000 onzas anuales.

El Dorado Monserrat cuenta además con una importante base de recursos minerales: 2,76 millones de onzas de oro equivalente en recursos Medidos e Indicados, a las que se suman otras 1,09 millones de onzas en recursos Inferidos.

Detrás de esas cifras hay un largo recorrido. Fredonia Mining lleva años trabajando en Santa Cruz , consolidando propiedades, realizando estudios geológicos e invirtiendo en sucesivas campañas de exploración y perforación.

Ese proceso permitió ampliar los recursos conocidos y avanzar progresivamente en la definición de un proyecto minero de mayor escala. La publicación del PEA representa ahora uno de los hitos más importantes de ese camino: por primera vez, EDM cuenta con un modelo económico integral que establece niveles de inversión, producción y vida útil.

Fredonia cotiza en el TSX Venture Exchange de Canadá bajo el símbolo FRED, lo que le permite acceder al mercado internacional de capitales, pero su principal apuesta está en la Argentina y particularmente en Santa Cruz.

La compañía ya trabaja en los próximos pasos para continuar avanzando con El Dorado Monserrat, incluyendo nuevas tareas de exploración y estudios de mayor detalle orientados a seguir desarrollando el proyecto.

Por su escala, EDM podría convertirse en una inversión significativa para Santa Cruz, no sólo por los u$s346 millones previstos para su construcción inicial, sino también por la actividad económica que una operación de más de 17 años puede generar en empleo, proveedores, servicios e infraestructura.