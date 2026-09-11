La Conmebol definió al árbitro de Boca vs San Pablo: los buenos antecedentes para el "Xeneize" + Agregar ámbito en









El ente que rige el fútbol sudamericano definió las ternas arbitrales para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La Conmebol definió al árbitro de Boca vs San Pablo: los buenos antecedentes para el "Xeneize"

La Conmebol confirmó este viernes las ternas arbitrales para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En el caso de Boca festejaron la designación que les tocó por el buen historial que acarrean con él: los dirigirá el uruguayo Pablo Tejera.

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El Xeneize visitará a San Pablo el próximo martes 15 de septiembre, desde las 21:30, en el Estadio Morumbí, y el encargado de impartir justicia ya lo hizo en tres ocasiones, con la curiosidad de que todas terminaron en victoria a su favor.

Boca, a por todo contra en San Pablo en Brasil. Con su arbitraje, el club de la Ribera venció 2-0 a Always Ready en 2022, 1-0 a Trinidense en 2024 (único precedente en este torneo) y 2-1 a Universidad Católica (en abril de este año por la Copa Libertadores).

De todos modos, no solo los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena tienen un buen historial con Tejeda. El San Pablo, por su parte, ya compartió cancha con el uruguayo en dos oportunidades: la primera vez en 2021, en la victoria sobre Racing en Avellaneda por 3 a 1, y la segunda en 2025, cuando empataron 0 a 0 contra Nacional en Colombia.

La terna arbitral A pesar de que tan solo el nombre de Pablo Tejera se confirmó, desde la Conmebol aseguran que toda la terna arbitral será uruguaya, aunque los líneas y el cuarto árbitro todavía están en vilo. A pesar de eso, desde la web oficial del ente sudamericano ya oficializaron el encargado del VAR: Leodán González, también de Uruguay.

Tejera (izquierda) y González (derecha), los uruguayos confirmados para el San Pablo Vs. Boca. Por otro lado, Tejera llega con un buen historial en su haber. Uno de los últimos partidos importantes que le tocó dirigir fue Lanús contra Flamengo por la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana, encuentro que terminó ganando el conjunto argentino. Además, también dirigió dos partidos del Mundial 2026: el triunfo de México ante Corea del Sur y la victoria por penales de Egipto frente a Australia.