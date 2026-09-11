Test clave para Luis Caputo: busca renovar $8,1 billones con títulos cortos y sin convalidar suba de tasas

El Ministerio de Economía realizará este viernes la primera licitación de septiembre, con el objetivo de renovar compromisos concentrados en una LECAP y un bono TAMAR. Finanzas volvió a privilegiar instrumentos cortos en busca de sostener el rollover sin convalidar los mayores rendimientos que exige el mercado por extender los plazos.

El Ministerio de Economía afrontará este viernes una nueva prueba en el mercado de deuda en pesos: deberá renovar vencimientos por $8,13 billones , explicados principalmente por la LECAP S15S6 y el bono atado a la tasa TAMAR TTS26 .

La licitación se llevará adelante en un escenario algo más favorable para el Palacio de Hacienda, marcado por una mayor estabilidad de las tasas en pesos y el dato de inflación de agosto, que se ubicó en 1,7% . Sin embargo, el desafío será conseguir un rollover elevado sin pagar un costo mayor ni trasladar una concentración excesiva de compromisos hacia 2027.

En el marco de una estrategia prudente, la Secretaría de Finanzas volvió a ofrecer títulos de duración relativamente corta y evitó instrumentos con vencimientos en 2028. La decisión refleja que el Tesoro todavía no estaría dispuesto a convalidar los rendimientos que reclama el mercado por extender los plazos.

Dentro de la propuesta sobresale la presencia de cuatro alternativas vinculadas a la evolución del dólar oficial , ante el crecimiento de la demanda de cobertura cambiaria. La variedad de vencimientos también permitiría distribuir los compromisos y reducir las presiones que suelen producirse sobre el tipo de cambio cerca de las fechas de fixing.

Por segunda licitación consecutiva, Finanzas no incluyó el Bonar 2029 (AO29). El rendimiento de ese título en el mercado secundario se acercó al 10% anual, un costo que el Gobierno buscaría evitar. En julio, las tasas de corte de este instrumento habían quedado entre el 8% y el 8,7%.





El canje tuvo la menor aceptación entre las operaciones de este tipo realizadas en 2026

Tasas más calmas y liquidez acotada

Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el stock de pases pasivos a un día de los bancos con el Banco Central -utilizado como una aproximación de la liquidez disponible en el sistema- cerró el jueves en $2,46 billones y se mantuvo estable durante las últimas ruedas.

Al mismo tiempo, la tasa de caución se encuentra cerca del 20% nominal anual, mientras que las curvas de tasa fija y de títulos ajustados por CER presentan una mayor calma. Para PPI, este escenario justifica que Finanzas mantenga una postura prudente y espere a que la baja de las tasas en pesos termine de consolidarse antes de volver a extender los vencimientos.

El dato de inflación de agosto también juega a favor del Tesoro. El IPC avanzó 1,7% mensual, lo que redujo la presión inmediata sobre los instrumentos ajustados por CER y mejoró el contexto con el que Economía llega a la colocación.

Qué bonos prefiere el mercado

Entre las alternativas ofrecidas, PPI manifestó su preferencia por la LECAP S13N6 y la LECER X29E7. Como referencia para las tasas de corte, la LECAP finalizó la rueda del jueves con una tasa efectiva anual del 28,2%, mientras que la LECER operó con un rendimiento de CER más 5,6% anual.

La elección del mercado permitirá medir hasta qué punto los inversores prefieren asegurar una tasa fija, cubrirse frente a la inflación o tomar protección ante una eventual suba del dólar oficial. También será relevante la demanda por los bonos TAMAR, que aparecen como candidatos naturales para captar los fondos provenientes del vencimiento del TTS26.

La recepción de ofertas se realizará durante este viernes y la liquidación tendrá lugar el martes 15 de septiembre, bajo el esquema T+2. El resultado permitirá conocer qué nivel de rollover consigue el Tesoro y cuál es el costo que deberá pagar para renovar los $8,13 billones.