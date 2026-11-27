La divisa informal cedió $5 este viernes, tras haber tocado un máximo intradiario de $1.730 durante la semana, en la que acumuló un avance de $20. La brecha cambiaria se redujo al 5,6%.

El dólar blue bajó por segunda rueda consecutiva este viernes 27 de noviembre y perforó la barrera de los $1.700 . La divisa informal cedió $5 y cerró en $1.695 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City porteña.

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Pese a la distensión de las últimas dos jornadas, el billete paralelo acumuló un incremento de $20 en los ultimos cuatro días y encadenó su tercer avance semanal consecutivo . En medio de una mayor demanda de cobertura cambiaria, la cotización informal llegó a tocar un máximo intradiario de $1.730 el miércoles, aunque luego recortó $35 desde ese nivel. En tanto, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se redujo al 5,6%.

La moderación de las tensiones cambiarias coincidió con una mejora del clima financiero, tanto a nivel local como internacional. Los avances legislativos del Gobierno, la fuerte recuperación de los activos brasileños tras la designación de Luiz Carlos Trabuco Cappi como próximo ministro de Economía de Brasil y el rebote de Wall Street contribuyeron a descomprimir la presión sobre los activos argentinos.

En paralelo, los dólares financieros cerraron la semana a la baja en medio de versiones de intervención oficial, mientras que el Banco Central (BCRA) volvió a comprar divisas en el mercado oficial por u$s61 millones, luego de cuatro jornadas sin intervenir .

Más allá del alivio sobre el cierre de la semana, la dinámica cambiaria continúa condicionada por una mayor demanda de cobertura y la incertidumbre en torno a la capacidad del Gobierno para acumular reservas internacionales y afrontar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 27 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.605 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 27 de noviembre

El dólar CCL cerró a $1.767,37 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 10.1%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 27 de noviembre

El dólar MEP cerró a $1.658,32 y la brecha con el dólar oficial es de 3.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 27 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.112,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 27 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.749,42.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 27 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.906, según Binance.