El blue cerró en $1.545 y volvió a achicar la distancia frente al mayorista.

El dólar oficial minorista cerró a $1.575 para la compra y a $1.625 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.628,21 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.605.

El dólar blue cerró a $1.675 para la compra y a $1.695 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.767,37 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 10.1% .

El dólar MEP cerró a $1.658,32 y la brecha con el dólar oficial es de 3.3% .

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 27 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.112,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 27 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.749,42.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 27 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.906, según Binance.