El gobernador rechazó las acusaciones del diputado Mariano Campero. "Totalmente falso", lanzó el mandatario. También opinó sobre la reforma electoral.

El gobernador Osvaldo Jaldo negó un pacto con La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán y volvió a rechazar los cambios en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) impulsados por la Casa Rosada, como parte de la reforma electoral que el Senado discutirá este jueves.

En su habitual conferencia de prensa, el mandatario tucumano defendió el desdoblamiento de las elecciones en la provincia , que se realizarán el 9 de mayo. Cabe recordar que Tucumán fue el primer distrito en oficializar la fecha de los comicios locales.

“Nosotros hemos llamado exactamente en la fecha que la venimos haciendo los últimos años. Para nada hemos producido un adelantamiento de elecciones” , afirmó, ante las críticas de la oposición.

Por otra parte, el gobernador respondió a las acusaciones del diputado Mariano Campero , quien denunció un supuesto acuerdo entre el jefe provincial y el candidato libertario Lisandro Catalán , al frente de la boleta violeta en 2027.

Campero, de hecho, abandonó el bloque de LLA en el Congreso ante lo que considera una alianza velada entre Osvaldo Jaldo y el exsecretario de Interior.

El legislador explicó: “Este pacto motivó recientemente el desistimiento por parte del partido CREO de la acción judicial que impulsamos junto a otras fuerzas de la provincia para impedir una nueva candidatura del gobernador Jaldo por el artículo 90 de la Constitución provincial”.

“Totalmente falso”, respondió, lacónico, Jaldo, cuya eventual reelección deberá ser definida por la Justicia, ya que existen interpretaciones contrapuestas sobre si está habilitado para competir por un nuevo mandato.

Osvaldo Jaldo rechazó cambios en las PASO

En otro pasaje de la conferencia, el gobernador reiteró su rechazo a la suspensión de las PASO, tal como ya había hecho en otras oportunidades. Cuestionó, especialmente, la posibilidad de modificar las reglas de juego con nuevos procesos electorales en el horizonte.

La semana pasada, el mandatario había afirmado: “Mi postura es que las PASO son una herramienta electoral que permite ordenar cada espacio político. Dentro de los partidos puede haber personas y candidatos que no piensan igual, por lo que necesitamos una herramienta que permita establecer un ordenamiento”.

Este jueves, el Senado tratará el proyecto de reforma electoral, que obtuvo dictamen la semana pasada. El Gobierno confía en conseguir los 37 votos necesarios con el respaldo de aliados como la UCR, el PRO y los bloques provincialistas.

El diputado nacional Mariano Campero será candidato a gobernador en las elecciones provinciales de mayo de 2027.

En ese escenario, la posición de Jaldo es clave, ya que cuenta con influencia sobre dos senadoras: Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. La tercera banca por Tucumán la ocupa Juan Manzur, hoy enfrentado con el mandatario provincial. De hecho, el exgobernador ya recorre la provincia con intenciones de competir el año próximo.

Manzur es cercano al PJ nacional, cuya conducción quedó en manos de José Mayans tras la detención de Cristina Kirchner. Jaldo, en cambio, mantiene una postura autónoma respecto de la conducción partidaria y cultivó una buena relación con la gestión de Javier Milei.

A fines de octubre, cuatro partidos de la oposición tucumana presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 90 de la Constitución provincial, con el objetivo de impedir que Jaldo pueda competir por un nuevo mandato. Se trata del PRO, la UCR, Fuerza Republicana y CREO.

Tras esa presentación, la fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone de Valls, avaló la postulación del titular del Ejecutivo y anticipó que la Provincia defenderá la vigencia de la norma: “El texto constitucional tiene todas las certezas que le permiten al gobernador sentirse habilitado para presentarse y ganar la próxima elección”.

La funcionaria cuestionó que la demanda se haya presentado directamente ante la Corte nacional sin agotar previamente las instancias judiciales locales. También planteó objeciones al procedimiento elegido por los sectores opositores y sostuvo que la presentación tiene “falencias formales y argumentales”, además de recurrir a antecedentes jurisprudenciales de otras provincias que considera diferentes del caso tucumano.

“Vamos a salir como provincia, y me toca hacerlo como fiscal de Estado, a defender la Constitución de Tucumán, ese artículo 90 con plena vigencia”, manifestó Pedicone de Valls, quien remarcó que su responsabilidad institucional es defender los intereses de la Provincia y la vigencia de su ordenamiento constitucional.