El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, avanzó $10 (+0,7%) frente al pasado viernes y subió por primera vez en ocho jornadas, a contramano del tipo de cambio oficial y los financieros.
El dólar blue subió por primera vez en tras ocho jornadas y retornó a los $1.400
El billete paralelo avanzó $10 y extendió la brecha con un tipo de cambio mayorista que no para de caer.
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Mercados: el dólar oficial profundizó su repliegue, mientras los bonos soberanos borran pérdidas iniciales
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 13 de abril
El billete paralelo se ubica ahora a $46 del tipo de cambio mayorista, que sumó sexta caída consecutiva. La brecha entre ambos llegó al 3,4%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 13 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.354 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 13 de abril
El dólar CCL cerró a $1.467,09 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8,4%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 13 de abril
El dólar MEP cerró a $1.404,47 y la brecha con el dólar oficial es de 3,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 13 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 13 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.461,28, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 13 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s73.246,23, según Binance.
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