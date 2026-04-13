El dólar blue subió por primera vez en tras ocho jornadas y retornó a los $1.400

El billete paralelo avanzó $10 y extendió la brecha con un tipo de cambio mayorista que no para de caer.

El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Así, avanzó $10 (+0,7%) frente al pasado viernes y subió por primera vez en ocho jornadas , a contramano del tipo de cambio oficial y los financieros.

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El billete paralelo se ubica ahora a $46 del tipo de cambio mayorista , que sumó sexta caída consecutiva. La brecha entre ambos llegó al 3,4%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.354 para la venta .

El dólar CCL cerró a $1.467,09 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8,4% .

El dólar MEP cerró a $1.404,47 y la brecha con el dólar oficial es de 3,7% .

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 13 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 13 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.461,28, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 13 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s73.246,23, según Binance.