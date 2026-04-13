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13 de abril 2026 - 18:13

El dólar blue subió por primera vez en tras ocho jornadas y retornó a los $1.400

El billete paralelo avanzó $10 y extendió la brecha con un tipo de cambio mayorista que no para de caer.

El dólar blue avanzó tras varias jornadas sin subas.

El dólar blue avanzó tras varias jornadas sin subas.


Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, avanzó $10 (+0,7%) frente al pasado viernes y subió por primera vez en ocho jornadas, a contramano del tipo de cambio oficial y los financieros.

El billete paralelo se ubica ahora a $46 del tipo de cambio mayorista, que sumó sexta caída consecutiva. La brecha entre ambos llegó al 3,4%.

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 13 de abril

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.354 para la venta.

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