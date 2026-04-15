¿Resiliencia Estructural o Espejismo de Coyuntura?

El superávit energético y la mejora del frente externo le dan aire al programa económico, aunque la inflación, las reservas y el desgaste político siguen condicionando la estabilidad.

En el tablero de la macroeconomía global , Argentina ha operado históricamente como una anomalía estadística. Sin embargo, al promediar el primer semestre de 2026, el país se encuentra en una encrucijada donde la teoría del path dependence se enfrenta a un giro pragmático inesperado.

Mientras el sistema financiero internacional digiere un Brent estabilizado en los u$s110 tras la escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz, la administración de Javier Milei navega una paradoja ; un sector externo que comienza a capitalizar los términos de intercambio favorables, frente a un frente interno erosionado por denuncias de corrupción y una rigidez inflacionaria que desafía el manual del monetarismo ortodoxo.

¿Es la recuperación incipiente del PBI un cambio de régimen sostenible o simplemente el beneficio colateral de un shock energético global que favorece a los exportadores netos?

Por un lado, la actividad económica muestra una mejora incipiente tras un período de debilidad reciente. Este optimismo se sustenta en una balanza comercial robusta, impulsada por un saldo energético superavitario de aproximadamente u$s18.000 millones. En un contexto donde JP Morgan advierte sobre el impacto asimétrico del shock petrolero global, Argentina emerge con una vulnerabilidad externa reducida gracias a la maduración de proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), particularmente en litio y cobre.

Sin embargo, los “flancos débiles” persisten y son de naturaleza estructural. A pesar de la acumulación de reservas por parte del BCRA en el segundo trimestre de 2026 -favorecida por bajos pagos de deuda en dicho período-, las reservas netas bajo la metodología del FMI continúan en terreno negativo. Al principio de abril de 2026, las reservas brutas se sitúan en alrededor de u$s44.000 millones, pero la calidad del balance del Banco Central sigue siendo objeto de escrutinio técnico, especialmente por la falta de aprobación de la segunda revisión del acuerdo vigente.

Inflación y tensión política

La desinflación, piedra angular del relato oficial, ha encontrado un techo de cristal. La inflación de marzo de 2026 se ubicó en torno al 3.4%, evidenciando una resistencia a la baja que ha obligado a los analistas a corregir las proyecciones anuales hacia el 30%. Esta rigidez se ve exacerbada por la política de contención oficial de los precios de los combustibles, una medida distorsiva que una rebaja de impuestos y que conlleva el riesgo de un traslado a precios (pass-through) posterior.

El clima político ha introducido una prima de riesgo adicional. La denuncia de corrupción contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se ha convertido en el eje de la agenda, afectando la imagen presidencial alrededor de nueve puntos según encuestas recientes. El deterioro político no es solo estético; tiene correlatos institucionales. La relación con los gobernadores permanece en máxima tensión debido a la caída de los recursos coparticipables, lo que limita la capacidad de maniobra legislativa para reformas de segunda generación.

El giro hacia Washington

En el plano internacional, la administración Milei ha profundizado un alineamiento extremo con la Administración Trump. Este giro se manifestó en decisiones de alto impacto simbólico y estratégico; la declaración de la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista y el voto conjunto con EE.UU. e Israel en Naciones Unidas. Desde una perspectiva de economía política, este movimiento busca consolidar a Argentina como el “front-runner” de la inversión occidental en minerales críticos, contrastando con el modelo estatista boliviano.

Cifras Clave para 2026-al día 14 abril 2026-Fundación Esperanza:

PBI Real: +2,8% a +3,4% (variación porcentual 2026 versus 2025).

+2,8% a +3,4% (variación porcentual 2026 versus 2025). Tipo de Cambio Oficial (Diciembre 2026): $1.905 / u$s (Promedio).

$1.905 / u$s (Promedio). Saldo Comercial: u$s 18.000 millones.

u$s 18.000 millones. Inflación: 32%.

El desafío de la estabilización en un ecosistema volátil

La economía argentina de 2026 es un laboratorio de reformas de mercado operando en un entorno de fragilidad política. Si bien el sector externo ofrece un respiro financiero sin precedentes gracias al superávit energético y minero, el éxito del programa económico depende de la resolución de la brecha de credibilidad, generada por los ruidos internos y la rigidez de precios.

Para los mercados, la pregunta no es si Argentina tiene los recursos para crecer, sino si su arquitectura política puede sostener el ajuste sin fracturarse ante la erosión de la imagen presidencial y el malestar social. En el corto plazo, el ingreso de divisas del segundo trimestre será el oxígeno necesario, pero el atraso del tipo de cambio real y los vencimientos exigentes de los años venideros sugieren que el rally de los activos argentinos aún debe superar pruebas de estrés significativas. La Argentina de 2026 ha dejado de ser un riesgo de crédito inminente para transformarse en un caso de estudio sobre los límites de la política económica en sociedades polarizadas.

(*) Doctor en Ciencia Politica. Master en Politica Económica Internacional. Profesor de Finanzas en tiempos irracionales. YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani.