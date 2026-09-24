Delegaciones se retiraron de la ONU durante el discurso de Benjamin Netanyahu, que negó un genocidio en Gaza + Agregar ámbito en









El primer ministro israelí llamó “cobardes” a los representantes que dejaron la sala, rechazó las acusaciones de genocidio en Gaza y apuntó contra Zohran Mamdani.

Benjamin Netanyahu habló este jueves ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. ONU

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló este jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en medio de una protesta dentro del recinto: numerosas delegaciones abandonaron la sala cuando comenzó su intervención. Desde el estrado, respondió a quienes se retiraban y los llamó “cobardes”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Netanyahu dedicó buena parte de su discurso a defender la actuación de Israel en Gaza y a rechazar las acusaciones de genocidio. También apuntó contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con quien mantiene un enfrentamiento público desde antes de su llegada a la ciudad.

Redes Netanyahu rechazó las acusaciones por la guerra en Gaza “Israel no cometió genocidio. Israel evitó el genocidio”, sostuvo el primer ministro. La afirmación contradice las conclusiones de una comisión internacional independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en 2025 determinó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, algo que el gobierno israelí rechaza.

Netanyahu también volvió sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Comparó su impacto proporcional sobre la población israelí con el de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y afirmó que equivaldría a “16 ataques del 11-S”.

En otro tramo, cuestionó las críticas de países europeos a Israel por supuesto colonialismo. “¿Y quién nos acusa? Entre otros, gente de Reino Unido y Francia. Ellos inventaron el concepto: sus colonias se extendían por todo el mundo”, expresó.

El mandatario defendió además la ofensiva israelí contra Irán y agradeció el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump. Durante la exposición mostró un dispositivo de comunicación satelital Starlink y afirmó que quería dejárselo a la delegación iraní. Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, mantuvo un cruce público con Benjamín Netanyahu antes del discurso del primer ministro israelí ante la ONU. @NYCMayor El cruce con Zohran Mamdani Netanyahu dirigió algunas de sus críticas más duras al alcalde de Nueva York. Lo acusó de distorsionar los hechos sobre la guerra en Gaza y afirmó que, desde su elección, muchos judíos ya no se sienten seguros en la ciudad. “¡Qué vergüenza por escupirle a la verdad, señor Mamdani!”, dijo durante el discurso. El enfrentamiento se había intensificado en los días previos. Mamdani calificó a Netanyahu de criminal de guerra y lo describió como el “arquitecto de un horrendo genocidio contra los palestinos”. También reconoció que, como alcalde, no tiene autoridad para detenerlo durante su visita a Nueva York, pese a haber planteado esa posibilidad en su campaña. La Corte Penal Internacional emitió en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad; el primer ministro rechaza las acusaciones. Antes del discurso, Mamdani difundió un video en el que aparece plantando un olivo en la residencia oficial de la alcaldía junto a familias palestinas provenientes de Gaza.