Netflix estrenó una terrorífica película que rompió récords en el cine y promete no dejarte dormir en la noche + Agregar ámbito en









La continuación de una saga que fue fuertemente aclamada tanto por el público como por la crítica especializada.

Una película que fue un éxito en los cines y bien valorada por los especialistas. Imagen: Netflix

Netflix continúa ampliando su catálogo con producciones que buscan conquistar a los amantes del suspenso y el terror. En los últimos años, las películas del género se han convertido en algunas de las más vistas de la plataforma, especialmente aquellas que lograron un gran impacto durante su paso por los cines.

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Ahora, el servicio de streaming sumó a su oferta una producción que no solo aterrorizó a millones de espectadores en todo el mundo, sino que también consiguió cifras impresionantes en taquilla. Con una historia cargada de tensión, presencias sobrenaturales y escenas inquietantes, se perfila como una de las opciones ideales para quienes disfrutan de los sobresaltos y las noches sin dormir.

Se trata de “La noche del demonio: La puerta roja”, la quinta entrega de la exitosa saga Insidious, que recaudó más de u$s189 millones a nivel mundial y se convirtió en la película más taquillera de toda la franquicia.

La noche del demonio Una saga de terror que no sólo te va a hacer morir de miedo, sino que fue altamente valorada por la crítica. Imagen: Netflix

De qué trata La noche del demonio: La puerta roja La historia retoma los acontecimientos de la familia Lambert varios años después de los sucesos que marcaron sus vidas. Josh intenta reconstruir la relación con su hijo Dalton, quien ya comenzó una nueva etapa en la universidad.

Sin embargo, la aparente tranquilidad dura poco. Tanto padre como hijo comienzan a experimentar extrañas visiones, pesadillas y recuerdos inquietantes relacionados con eventos del pasado que creían haber dejado atrás. La noche del demonio La terrorífica película que incluyó Netflix a su catálogo. Imagen: Netflix A medida que las manifestaciones sobrenaturales se vuelven más intensas, ambos deberán enfrentarse a secretos ocultos y explorar una vez más el aterrador mundo conocido como “El Más Allá”, un lugar donde acechan fuerzas oscuras imposibles de explicar. Con una atmósfera cargada de suspenso, apariciones perturbadoras y momentos de gran tensión, la película ofrece un nuevo capítulo para los fanáticos de la saga sin revelar sus principales sorpresas hasta el final. Netflix: tráiler de La noche del demonio: La puerta roja Embed - La Noche Del Demonio: La Puerta Roja - Tráiler Oficial Netflix: elenco de La noche del demonio: La puerta roja Patrick Wilson (Josh Lambert)

Ty Simpkins (Dalton Lambert)

Rose Byrne (Renai Lambert)

Sinclair Daniel (Chris Winslow)

Hiam Abbass (Profesora Armagan)

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