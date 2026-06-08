La figura de Países Bajos que se pierde el Mundial por lesión

Jurrien Timber, lateral derecho titular en Países Bajos y en el Arsenal, se perderá el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, debido a una lesión en la ingle que lo traía afuera de las canchas en los últimos dos meses, pero tras una fuerte exigencia en el último partido de la temporada hizo que se agrave su molestia.

La final de la Champions League frente al Paris Saint-Germain fue el partido que ocasionó la dolencia. Tras un error defensivo de Cristhian Mosquera, en el que le hizo penal a Kvicha Kvaratskhelia, Mikel Arteta decidió reemplazarlo y meter forzosamente al defensor holandés al minuto 66. El encuentro se fue hasta la prórroga y después a los penales en los que terminaría ganando el conjunto parisino. Pero al disputar tantos minutos, la ingle de Timber no resistió y tuvo que continuar con el reposo que le habían sugerido los médicos.

Este lunes por la tarde, en la conferencia de prensa de la selección neerlandesa, el técnico Ronald Koeman, dijo: “ En los últimos dos días ya teníamos la sensación de que quizá se tomaría esta decisión…No estaba al cien por cien. Al final, nos reunimos con él a última hora de la noche de ayer y esta mañana, y lamentablemente tuvimos que informarle ”.

A tan solo seis días del debut en el Mundial frente a Japón, se inclinaron por llamar a otro lateral que ya estaba en la concentración: “Con él éramos ocho defensas; sin él, sólo siete, y eso es insuficiente. Había que decidir. Ya contábamos con Geertruida y Maatsen en la convocatoria, así que incorporar a Geertruida no nos afecta. Por eso no hemos esperado más, porque no se esperaba que Timber mejorara pronto", sentenció Koeman.

Lutsharel Geertruida, jugador del Sunderland de la Premier League, ya estaba con el grupo de la selección en busca de un hueco en los convocados finales, debido a que podía suceder una situación como esta. En la temporada jugó 31 partidos: nueve de zaguero central, nueve de lateral derecho y seis de mediocampista central, por lo que esa polifuncionalidad hizo que ganará ese último lugar en la consideración del técnico. Además, ya había disputado 21 minutos en la derrota del pasado miércoles contra Argelia, en reemplazo momentáneo de Timber, para ver si estaba apto para ocupar ese lugar.

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(Lutsharel Geertruida, el lateral que reemplazará a Timber el en Mundial)

Los partidos de Países Bajos en el Mundial 2026

La Oranje buscará su primera Copa del Mundo en 2026 y tratará de olvidar lo que pasó en los cuartos de final en Qatar 2022, en dónde quedó afuera contra Argentina por penales. Compartirá el Grupo F con Japón, Suecia y Túnez.