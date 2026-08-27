La senadora de Convicción Federal Carolina Moisés presentó este jueves una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei por sus reiterados cuestionamientos, insultos y agravios contra periodistas y medios de comunicación. El planteo fue realizado durante la sesión del Senado.
Senado: presentan cuestión de privilegio contra Javier Milei por ataques a periodistas
La senadora Carolina Moisés cuestionó los insultos y agravios del Presidente contra trabajadores de prensa y sostuvo que la investidura presidencial no puede utilizarse para "disciplinar a la prensa".
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Moisés, quien preside la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, cuestionó el uso de las redes sociales y de las intervenciones públicas del Presidente para apuntar contra trabajadores de prensa. "No se puede utilizar la investidura presidencial para disciplinar a la prensa", sostuvo la senadora al fundamentar su presentación.
Durante su intervención, la legisladora hizo referencia particularmente a la actividad de Milei en redes sociales y señaló que el Presidente había reproducido 335 ataques contra periodistas durante el 24 de agosto. Según planteó, no se trató de críticas o cuestionamientos vinculados con el ejercicio profesional, sino de insultos y agravios dirigidos contra distintos trabajadores de prensa.
"Es una barbaridad: 335 ataques en un solo día", afirmó Moisés en el recinto, donde también enumeró a algunos de los periodistas que fueron mencionados o cuestionados públicamente por el mandatario.
La senadora sostuvo que la conducta del Presidente debe ser analizada no solamente desde el punto de vista del debate político, sino también a partir de la responsabilidad institucional que implica ocupar la máxima autoridad del país.
"Parece que el Presidente cree que sigue en el estudio de Intratables, y no es así. La investidura presidencial nos pertenece a todos los argentinos", planteó Moisés, en referencia al estilo confrontativo que Milei mantuvo durante su trayectoria mediática antes de llegar a la Casa Rosada.
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