Senado: presentan cuestión de privilegio contra Javier Milei por ataques a periodistas + Agregar ámbito en









La senadora Carolina Moisés cuestionó los insultos y agravios del Presidente contra trabajadores de prensa y sostuvo que la investidura presidencial no puede utilizarse para "disciplinar a la prensa".

La cuestión de privilegio deberá seguir ahora el trámite parlamentario correspondiente.

La senadora de Convicción Federal Carolina Moisés presentó este jueves una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei por sus reiterados cuestionamientos, insultos y agravios contra periodistas y medios de comunicación. El planteo fue realizado durante la sesión del Senado.

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Moisés, quien preside la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, cuestionó el uso de las redes sociales y de las intervenciones públicas del Presidente para apuntar contra trabajadores de prensa. "No se puede utilizar la investidura presidencial para disciplinar a la prensa", sostuvo la senadora al fundamentar su presentación.

Durante su intervención, la legisladora hizo referencia particularmente a la actividad de Milei en redes sociales y señaló que el Presidente había reproducido 335 ataques contra periodistas durante el 24 de agosto. Según planteó, no se trató de críticas o cuestionamientos vinculados con el ejercicio profesional, sino de insultos y agravios dirigidos contra distintos trabajadores de prensa.

"No se puede utilizar la investidura presidencial para disciplinar a la prensa".



Mirá mi cuestión de privilegio contra @JMilei en @SenadoArgentina por sus insultos y agravios sistemáticos y permanentes a los periodistas https://t.co/C9g8103jUe — Carolina Moises (@CarolinaMoises) August 27, 2026 "Es una barbaridad: 335 ataques en un solo día", afirmó Moisés en el recinto, donde también enumeró a algunos de los periodistas que fueron mencionados o cuestionados públicamente por el mandatario.

La senadora sostuvo que la conducta del Presidente debe ser analizada no solamente desde el punto de vista del debate político, sino también a partir de la responsabilidad institucional que implica ocupar la máxima autoridad del país.

"Parece que el Presidente cree que sigue en el estudio de Intratables, y no es así. La investidura presidencial nos pertenece a todos los argentinos", planteó Moisés, en referencia al estilo confrontativo que Milei mantuvo durante su trayectoria mediática antes de llegar a la Casa Rosada.