De cuánto es la fortuna de Post Malone, el éxito rapero estadounidense que conquistó al mundo

El artista nacido en Nueva York construyó una carrera internacional con canciones, giras, acuerdos comerciales y proyectos fuera de los escenarios.

Comenzó a experimentar con la música durante su adolescencia y encontró en internet una puerta de entrada a la industria.

Post Malone es una de las figuras que logró convertir una propuesta musical difícil de encasillar en un fenómeno internacional. Sus canciones acumularon muchas reproducciones , mientras sus discos, presentaciones y colaboraciones lo llevaron a públicos muy distintos alrededor del mundo, además de recaudar millones .

Su recorrido hacia la fama comenzó lejos de los grandes estudios. Una canción publicada en internet llamó rápidamente la atención de la industria y abrió la puerta a contratos, discos exitosos y escenarios cada vez más importantes. Con el paso de los años, el cantante también diversificó sus ingresos con giras, acuerdos comerciales y emprendimientos .

Post Malone pasó buena parte de su infancia y adolescencia en Texas. Su padre había trabajado como DJ durante su juventud y lo acercó a diferentes estilos musicales. El propio artista contó que comenzó a tocar la guitarra influenciado por videojuegos como Guitar Hero y por bandas de rock y heavy metal.

Construyó una trayectoria marcada por la mezcla de estilos y una identidad musical reconocible.

Durante la secundaria integró una banda de hardcore y, cuando tenía 16 años, empezó a grabar su propio material con programas como Audacity. También aprendió producción musical por su cuenta mediante FL Studio. Aquellos primeros trabajos estaban lejos de tener la repercusión que alcanzaría después, pero le permitieron experimentar con sonidos y desarrollar una identidad propia.

Su nombre artístico también surgió durante esa etapa. Austin Post decidió conservar su apellido y agregó “Malone”, un nombre que, según contó, obtuvo mediante un generador de nombres de rap en internet cuando tenía alrededor de 14 o 15 años.

Después de terminar la escuela, se anotó durante un breve período en Tarrant County College, en Fort Worth, pero abandonó los estudios y se trasladó a Los Ángeles junto con su amigo Jason Probst. Allí comenzó a trabajar con otros músicos y productores, mientras buscaba hacerse un lugar dentro de la escena local.

En esa ciudad conoció a productores como Rex Kudo y FKi 1st. Con ellos desarrolló parte del sonido que terminaría definiendo sus primeros trabajos. El punto de quiebre fue “White Iverson”, escrita y grabada en apenas unos días. La canción fue publicada en SoundCloud en febrero de 2015 y alcanzó un millón de reproducciones durante su primer mes.

El impacto fue suficiente para llamar la atención de la industria. Artistas como Mac Miller y Wiz Khalifa elogiaron el tema y, en agosto de 2015, Malone firmó con Republic Records.

Cómo llegó al éxito mundial y cuáles fueron sus ganancias

Después de “White Iverson”, Post Malone comenzó una carrera ascendente. En 2016 lanzó su primer álbum de estudio, “Stoney”, que incluyó “Congratulations”. El disco terminó con certificaciones multiplatino y se convirtió en una pieza clave de su crecimiento comercial.

Su segundo álbum, “Beerbongs & Bentleys”, llegó en 2018 y debutó en el primer puesto del Billboard 200. Además, su lanzamiento rompió en ese momento el récord de reproducciones de un álbum en Spotify durante su primer día, con 78,7 millones de streams a nivel mundial.

El disco también incluyó “Rockstar”, junto a 21 Savage, y “Psycho”, con Ty Dolla Sign. La primera permaneció ocho semanas en el número uno del Billboard Hot 100. Más adelante llegó “Hollywood's Bleeding”, que también debutó en el primer lugar de Billboard y tuvo entre sus canciones más reconocidas a “Circles”.

A lo largo de su carrera, el cantante trabajó con figuras destacadas y llevó sus canciones a escenarios de distintos países. Instagram Post Malone

Las giras se transformaron en otra fuente central de ingresos. Malone podía recaudar alrededor de u$s500.000 por concierto y, entre junio de 2019 y junio de 2020, sus distintas actividades generaron unos u$s60 millones. En ese período, sus presentaciones llegaron a recaudar aproximadamente u$s1,3 millones por ciudad.

A esto se sumaron acuerdos comerciales con marcas como Bud Light, HyperX y True Religion. También creó Posty Fest, su propio festival musical, que comenzó en 2018 y logró vender todas sus entradas antes de que se anunciara el cartel completo.

Su trayectoria tampoco quedó limitada al rap. En 2024 lanzó “F-1 Trillion”, un álbum orientado al country que incluyó colaboraciones con nombres destacados del género. El trabajo llegó al número uno del Billboard 200 y de la lista country, otra muestra de la amplitud de su público.

El patrimonio de Post Malone

El patrimonio estimado de Post Malone asciende actualmente a u$s50 millones. La cifra contempla sus diferentes actividades profesionales y comerciales, aunque el propio sitio aclara que sus cálculos se basan en información pública y deben tomarse como estimaciones, ya que no existe acceso completo a las finanzas privadas del artista.

Una parte de sus negocios llegó fuera de la música. En 2020 lanzó Maison No. 9, una marca de rosé que vendió 50.000 unidades durante sus primeras 48 horas. Malone participó en el proyecto desde el desarrollo de la bebida hasta el diseño de la botella.

También invirtió en Envy Gaming en 2020 y pasó a formar parte de la propiedad de la compañía. En paralelo, mantiene inversiones y propiedades inmobiliarias. Así, la fortuna del artista no depende de un único éxito ni de una sola actividad. La combinación de música, conciertos, publicidad, negocios e inversiones explica cómo Post Malone logró transformar el impacto de una canción publicada en internet en un patrimonio millonario.