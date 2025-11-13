SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de noviembre 2025 - 16:51

El dólar blue superó al minorista del Banco Nación por primera vez en lo que va del mes

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Depositphotos

El dólar blue se mantuvo estable este jueves a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

De esta manera, el billete informal superó al billete minorista del Banco Nación (BNA) por primera vez en lo que va del mes, dado que la divisa en esa entidad bajó a $1.430. La última vez que había sucedido este fenómeno fue el 27 de octubre pasado cuando el paralelo terminó a $1.465 y el dólar en el BNA culminó a $1.460.

Informate más

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, jueves 13 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cayó a $1.406.

El dólar minorista bajó a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cedió a $1.382,14 para la compra y a $1.433,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 13 de noviembre

El dólar CCL opera en $1.481,64 y la brecha con el dólar oficial es de 5,4%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 13 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.457,17 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 13 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 13 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.474,91, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 13 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s98.704, según Binance.

