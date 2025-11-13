El dólar blue superó al minorista del Banco Nación por primera vez en lo que va del mes

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se mantuvo estable este jueves a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

De esta manera, el billete informal superó al billete minorista del Banco Nación (BNA) por primera vez en lo que va del mes, dado que la divisa en esa entidad bajó a $1.430. La última vez que había sucedido este fenómeno fue el 27 de octubre pasado cuando el paralelo terminó a $1.465 y el dólar en el BNA culminó a $1.460.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cayó a $1.406 .

El dólar minorista bajó a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cedió a $1.382,14 para la compra y a $1.433,50 para la venta.

El dólar CCL opera en $1.481,64 y la brecha con el dólar oficial es de 5,4%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 13 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.457,17 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 13 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 13 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.474,91, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 13 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s98.704, según Binance.