La UIA advierte riesgo de un nuevo cierre en las terminales del Puerto de Buenos Aires







Tras las fallas operativas persistentes en TRP y Terminal 4, la entidad fabril elevó una nueva nota a las concesionarias y a la Aduana.

En la carta enviada esta semana, la UIA afirmó que las mejoras anunciadas por TRP y T4 no pudieron ser verificadas y solicitó de manera formal una nueva reunión técnica.

La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a encender las alarmas sobre la operación del Puerto de Buenos Aires. En una comunicación interna dirigida a sus socios, la entidad informó que envió una nueva nota a las concesionarias de las terminales TRP, T4 y Exolgan, con copia a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y a la Dirección General de Aduanas (DGA), en la que advirtió que no se lograron corroborar las mejoras operativas prometidas en reuniones previas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mensaje, según reconstruyó Ámbito, apunta de lleno a las inconsistencias que siguen afectando el movimiento de contenedores y que podrían derivar en un escenario extremo: un nuevo cierre de terminales.

El cierre previo La tensión se inscribe en un contexto marcado por el antecedente inmediato del 25 de junio, cuando la Aduana ordenó el cierre de la Terminal 4, operada por APM Terminals, del Grupo Maersk, al considerar que no garantizaba las condiciones mínimas para operar. Durante ese episodio, la DGA argumentó que existían “costos ocultos”, deficiencias operativas y una falta de capacidad para asegurar el servicio, lo que derivó en una interrupción total de actividades, la reprogramación de recaladas y el desvío de embarcaciones. Aquella decisión dejó expuesto el deterioro del sistema portuario y evidenció el nivel de saturación y conflictividad que enfrentan las terminales.

Casi cinco meses después, la UIA sostiene que los problemas persisten. En la carta enviada esta semana, la entidad afirmó que las mejoras anunciadas por TRP y T4 no pudieron ser verificadas y solicitó de manera formal una nueva reunión técnica. Desde el Departamento de Transporte y Logística de la central fabril indicaron que se intentan organizar encuentros con las concesionarias y representantes de los departamentos de Transporte y Comercio Exterior, aunque advirtieron que, si no se logra coordinar instancias de diálogo, volverán a enviar nuevas notas para “empujar la agenda” y evitar un escenario crítico como el vivido a mitad de año.

En paralelo, la UIA participa activamente de la Mesa de Trabajo Aduanera. En la última reunión, el organismo que conduce José Andrés Velis volvió a señalar que, si continúan los inconvenientes operativos en Terminal 4, no se descarta avanzar otra vez con un cierre temporal de la terminal. La advertencia no pasó desapercibida entre las empresas, que ya experimentaron los costos logísticos, financieros y contractuales que implicó la paralización de junio.