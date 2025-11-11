El dólar blue operó este martes a contramano del resto de las cotizaciones del "billete verde". Mientras el oficial y los financieros cayeron, el informal trepó $15 (+1,1%), tras haber comenzado la semana con un incremento de $10 (+0,7%).
El dólar blue trepó $15, se alejó del oficial y se acercó a los financieros
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: en una jornada estable, el dólar oficial y blue se mantienen; mientras bonos y ADRs operan al alza
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 11 de noviembre
De este modo, el blue cerró a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial mayorista avanzó al 1,9%.
Asimismo, recortó su distancia con el MEP y con el CCL. Vale remarcar que esta fue una jornada con bajo volumen de operaciones, debido al feriado en EEUU.
A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, martes 11 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.413.
Valor del CCL hoy, martes 11 de noviembre
El dólar CCL se ubica en $1.476,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,5%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 11 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.455,14 y la brecha con el dólar oficial es de 3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 11 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.872.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 11 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,4, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 11 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s104.655, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario