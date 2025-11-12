SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de noviembre 2025 - 07:31

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 12 de noviembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial se ubicó el martes a $1.413 para la venta, mientras que el blue cerró a $1.440 y los financieros cedieron levemente, en una jornada marcada por el feriado en EEUU, lo que limita la actividad cambiaria. En tanto, los bonos y las acciones operaron en alza.

El mercado extiende la tendencia positiva tras las elecciones generales, luego de la confirmación de que el Tesoro de los EEUU ya activó parte del swap que otorgó a la Argentina.

Se activó el swap con EEUU y el mercado ahora pone el foco en las reservas: ¿qué pasa con la meta del FMI?

Tal como había adelantado Ámbito, la Argentina activó este martes el swap de monedas con EEUU, según confirmó este martes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. De esta forma, el Banco Central (BCRA) utilizó un tramo de este intercambio de divisas para devolver al país norteamericano los dólares que utilizó durante la intervención en el Mercado Libre de Cambios (MLC), en la previa a las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

Por Solange Rial

