Proponen crear una Policía Militar para combatir el narcotráfico en el conurbano

La iniciativa contempla una fuerza federal permanente, dependiente del Gobierno nacional, que se formaría en Campo de Mayo y estaría enfocada en delitos complejos, inteligencia, narcotráfico y operaciones tácticas.

Joaquín de la Torre, el exintendente de San Miguel que propone una nueva forma de seguridad en el Gran Buenos Aires.

Joaquín de la Torre , exintendente de San Miguel y exministro de Gobierno bonaerense, acercó este lunes por la tarde una nueva propuesta para crear una policía militar en el conurbano , con la necesidad de frenar con el narcotráfico y la inseguridad en la zona .

Su principal idea es que el lugar en donde se forme la nueva fuerza sea Campo de Mayo para reemplazar al “Ejército prestado” y a la “Gendarmería prestada”, haciendo referencia a que el gobierno actual los utiliza como sistema poco viable para intervenir en uno de los territorios más peligrosos del país.

En sun comunicado, de la Torre comenzó: “Propuse federalizar el conurbano, que significa separar al conurbano de la provincia de Buenos Aires y que cada municipio sea un distrito federal que dependa directamente del Gobierno Nacional. Además, propongo crear una Policía Militar del conurbano” , aseguró.

Además, la intención de esta propuesta es congeniar la ideas que también tiene María Eugenia Vidal sobre la intención de federalizar el conurbano bonaerense, en busca de quitarle el poder de la aglomeración urbana a Axel Kicillof, o la próxima camada de la jurisdicción de gobierno.

En base a cómo buscaría insertar esto, el exintendente de San Miguel dijo: “Funciona de la siguiente manera: depende del gobierno nacional, no del gobernador ni de un intendente , y actúa en los municipios federalizados. Se encarga de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas. Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, sentenció.

Joaquín de la torre, en la busca de llevar a cabo este nuevo sistema.

Y agregó: “No es el Ejército prestado ni Gendarmería prestada, es una fuerza creada específicamente para el conurbano. Se forma en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense. Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”.

En relación con las fuerzas locales de cada ciudad, argumentó que serán utilizadas como impulso y ayuda para cada policía: “Van a poder convivir. Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, determinó.

Además, advirtió que imaginan al proyecto con un gran tamaño y el gobernador no dará abasto para asegurar la protección en la zona: “En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”.

Campo de Mayo, el lugar para establecer a los nuevos policías militares. Colegio Militar de la Nación

Por último, de la Torre concluyó: “Por eso, cuando digo 'hay que hacer explotar este sistema', es la respuesta a todo esto. Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”, dictaminó.