El arzobispo de Luján despidió a León XIV con un emotivo mensaje: "Su presencia en la Argentina es para nosotros un signo profético"

Jorge Eduardo Scheinig agradeció la visita del Papa y destacó su compromiso con los sectores más vulnerables. También recordó a Francisco y pidió por la santificación del Negro Manuel.

El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig , encabezó la despedida del papa León XIV durante la última misa de su visita a la Argentina, celebrada este miércoles frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján . En su discurso, el religioso agradeció la presencia del Pontífice , destacó la importancia de construir una Iglesia comprometida con los sectores más vulnerables y recordó especialmente el legado del papa Francisco .

“Querido santo padre, aquí en la casa de nuestra madre de Luján, en la casa de todos los argentinos, finaliza su viaje apostólico. Esta casa ha sido elegida por el pueblo argentino como lugar de encuentro y de peregrinación. Caminar hasta aquí cada año nos ayuda a tomar conciencia de que tenemos algo en común y de que el camino lo hacemos juntos”, expresó el arzobispo ante los fieles congregados en el santuario.

La ceremonia reunió a una multitud estimada en más de 3,5 millones de personas y representó el cierre del recorrido apostólico de León XIV por territorio argentino, antes de continuar su viaje hacia Perú .

Durante su intervención, Scheinig destacó el significado de la visita papal y aseguró que la presencia de León XIV constituye un llamado a profundizar el compromiso social de la Iglesia: “Su presencia en la Argentina Santo Padre es para nosotros un signo profético. Usted nos recuerda que la iglesia está llamada a cuidar la humanidad de todos, a defender la dignidad de cada persona y a construir el bien común como responsabilidad compartida por todos”.

El arzobispo sostuvo que el encuentro en Luján debía servir para renovar la responsabilidad colectiva frente a las dificultades que atraviesan distintos sectores de la sociedad.

En ese sentido, remarcó que la comunidad religiosa tiene la obligación de acompañar a las personas que enfrentan situaciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad: “La voluntad de Dios Padre es la civilización del amor. Queremos asumir este llamado con decisión, sin atajos ni excusas, sin dejar a nadie afuera ni atrás”.

El religioso también destacó la importancia de que personas provenientes de diferentes regiones del país, especialmente aquellas que atraviesan dificultades económicas y sociales, ocuparan un lugar cercano al pontífice durante la celebración.

“Por este motivo toda la Argentina, toda la iglesia y nosotros los obispos queremos agradecerle profundamente que haya deseado peregrinar a nuestra amada patria y caminar estos días entre nosotros. Aquí somos testigos de cómo Dios en medio de nuestro pueblo, especialmente entre los pobres y en su profunda religiosidad popular, sigue suscitando nuevos destinos, personas que encuentran en su amor misericordioso en la Cruz Pascual y en la ternura de la madre del señor fuerza y sentido para la vida. Por eso quisimos que hermanos nuestros de toda la Argentina, que viven diversas situaciones de pobreza, que estuvieran aquí en la plaza cerca de usted”, señaló.

Y agregó: “Son parte de esta historia y verdaderos protagonistas de ella, ya que con su fe y tenacidad sostienen también la vida de nuestra patria y de nuestra iglesia”.

El recuerdo del papa Francisco durante la despedida de León XIV

Uno de los momentos centrales del discurso estuvo dedicado al papa Francisco, cuya figura mantiene un vínculo especial con la devoción a la Virgen de Luján y con las peregrinaciones populares argentinas. Scheinig reveló que los obispos compartieron con León XIV un encuentro privado en el que recordaron al pontífice argentino y renovaron su compromiso con la Iglesia: “De manera particular los obispos queremos agradecerle el momento sencillo e íntimo en el que hicimos memoria agradecida de nuestro amado papa Francisco”.

El arzobispo también destacó la continuidad espiritual entre ambos pontificados y manifestó el acompañamiento de los obispos argentinos al actual líder de la Iglesia católica.

“Allí también renovamos nuestra fidelidad a la iglesia del Señor y a usted Santo Padre León, porque reconocemos en usted del apóstol Pedro que hoy nos confirma en la fe, en la esperanza y en la caridad”, sostuvo.

El recuerdo de Francisco también estuvo presente en la homilía de León XIV, quien evocó la devoción de su antecesor por la Virgen y su cercanía con la religiosidad popular.

El pedido por el Negro Manuel y los 400 años de la Virgen de Luján

Otro de los puntos destacados del mensaje fue la referencia al Negro Manuel, figura fundamental en la historia de la Virgen de Luján. Según la tradición religiosa, Manuel fue un joven africano esclavizado que acompañó la imagen de la Virgen desde sus primeros años en territorio argentino y dedicó su vida a cuidarla.

Durante su despedida, Scheinig recordó su papel en el nacimiento de la devoción mariana y expresó el deseo de que la Iglesia reconozca oficialmente su santidad. “El Negro Manuel estuvo desde los comienzos de esta historia de amor. Rezamos con perseverancia para que un día sea reconocido como uno más entre los santos”, manifestó.

El arzobispo también hizo referencia a una fecha significativa para el santuario en el año 2030, cuando se cumplirán 400 años de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de Luján a la región.

“Dentro de muy poco, en el año 2030, se cumplirán 400 años de la presencia de Nuestra Señora de Luján entre nosotros. Cuánto deseamos que también en ese momento sus palabras puedan estar presentes entre nosotros”, expresó.

La conmemoración permitirá recordar el denominado milagro de la carreta de 1630, acontecimiento que dio origen a una de las tradiciones religiosas más importantes de la Argentina.

La coincidencia entre la elección de León XIV y el Día de la Virgen de Luján

Hacia el cierre de su discurso, Jorge Eduardo Scheinig destacó una coincidencia que consideró especialmente significativa: León XIV fue elegido Papa el 8 de mayo, fecha en la que la Iglesia celebra a la Virgen de Luján.

El arzobispo interpretó esa coincidencia como un vínculo espiritual entre el pontífice y el pueblo argentino: “Usted fue elegido Papa el 8 de mayo, como le recordaba día de Nuestra Señora de Luján. De alguna manera nuestras vidas están unidas a la suya, por este gesto delicado de Dios y de nuestra madre que quiso elegirlo sucesor de Pedro en ese día. Por eso en nombre de todo el pueblo argentino le digo no dude de que desde esta casa de nuestra madre y desde todos los rincones de la patria lo vamos a acompañar siempre con nuestra oración”.

En Luján se congregaron alrededor de 3.500.000 personas. Vatican News

En esa misma línea, le transmitió al pontífice el acompañamiento de los fieles argentinos frente a las dificultades que pudiera enfrentar durante su pontificado. “Y cuando por alguna situación difícil necesite el abrazo de este pueblo, recuerde que aquí también está su madre”, expresó.

El religioso también le deseó una buena continuidad de su viaje apostólico hacia Perú, país con el que León XIV mantiene una estrecha relación por su trayectoria pastoral.

Antes de finalizar su intervención, Scheinig agradeció nuevamente la presencia del Pontífice. “Gracias querido Santo Padre por su presencia, por su escucha atenta, por su humanidad, por su testimonio de fe, por su alegría y su paz”, manifestó.

Luego, planteó que el paso de León XIV por la Argentina debía dejar una huella en la vida cotidiana de las comunidades religiosas: “Nos comprometemos a seguir rumiando todo lo vivido en estos días. Queremos que nada de lo recibido se pierda, que sus palabras se hagan vida y que sus gestos se hagan camino, porque deseamos que nuestra iglesia de comunión sinodal siga creciendo en su servicio evangelizador y misionero”.

Finalmente, el arzobispo cerró su despedida con una bendición y una serie de expresiones que fueron acompañadas por los fieles presentes en Luján. “Santo Padre León, que Nuestra Señora de Luján lo cuide y lo sostenga en todo y siempre. Gracias, gracias, gracias. Permítanme terminar como terminamos aquí en el santuario: Viva la Virgen de Luján. Viva la Virgen de Luján. Viva la Iglesia. Viva el Papa León”, concluyó.

La última misa de León XIV y su mensaje a los argentinos

La despedida del arzobispo se produjo durante la última ceremonia religiosa de León XIV en la Argentina, que reunió a una multitud frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Durante su homilía, el pontífice también dirigió un mensaje centrado en la reconciliación, la solidaridad y la construcción de una sociedad más fraterna.

“Argentina, levántate y camina”, expresó ante los asistentes. El Papa propuso un camino espiritual basado en cuatro pilares: la reconciliación, la iluminación por medio de la palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia, con nuestro presente, para generar un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra”, afirmó. El pontífice también recordó a Francisco y pidió la protección de la Virgen de Luján para su pontificado y para el pueblo argentino.

La celebración concluyó con un mensaje de agradecimiento y esperanza, mientras León XIV se preparaba para continuar su gira apostólica hacia Perú. En ese contexto, las palabras de Jorge Eduardo Scheinig sintetizaron el sentido de la despedida con el reconocimiento a la visita papal, la memoria de Francisco y el compromiso de construir una Iglesia que acompañe a los sectores más vulnerables.

Más noticias sobre la visita de León XIV a la Argentina

El papa León XIV encabezó una multitudinaria vigila centrada en los jóvenes en la que participó al menos un millón de personas en el Monumento de los Españoles y donde propuso un nuevo capítulo para la doctrina social de la Iglesia vincula a la juventud: "Todos hacia Cristo, con Cristo y como Cristo".

Al abrir el encuentro, que alternó testimonios de jóvenes católicos, expresiones artísticas y mensajes del sumo pontífice, León XIV encendió al público al exclamar: “¡Que maravillosa acogida, una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar, gracias!”. Previamente, había recorrido con el papamóvil el mismo trayecto que el lunes, pero de forma serena y deteniéndose en varias oportunidades para bendecir bebés y recibir objetos que los fieles le lanzaban.

La vigilia con la juventud fue, junto con la reunión con personas con discapacidad, la actividad que el Papa pidió que debía estar sí o sí en su gira pastoral en el país.

Leé la nota completa: León XIV y su llamado a los jóvenes: alertó sobre "los placeres que esclavizan" y los falsos ídolos, y propuso una nueva doctrina pastoral