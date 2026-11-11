Diálogos de Wall Street: acechan nubarrones en el mercado, y truenos en la Fed por tasas e inflación

Wall Street no está libre de nubarrones todavía. Y sigue sumando percances. ¿Cuánto puede complicar una inflación persistente, que en octubre fue más alta que lo esperado? ¿Hay ruidos dentro de la Fed, Gekko? ¿Se alista una suba de tasas de medio punto en diciembre?

Gordon Gekko analizó la situación actual de los mercados y la Fed, destacando el escándalo de Nvidia, la inflación persistente y las expectativas de suba de tasas.

Gordon Gekko: Ni hubo lunes negro ni una absolución. Seguimos en penitencia. Eso sí, con la colocación pública de Anthropic acomodándose en las gateras.

P.: Todavía no se resolvió qué hacemos con el negocio de la IA. Si lo terminamos de destruir o si nos volvemos a subir con entusiasmo.

G.G.: Es el momento de hacer conocer las objeciones. Está abierto el libro de quejas, sobre el tema tema que sea. La escucha está muy atenta. Y predispuesta a la acción. Lo que no gusta se lo pasa a degüello. Con suma facilidad. Los mercados están abocados hoy a limpiar excesos. Todo lo demás puede esperar.

G.G.: Sobre todo, necesario. Y oportuno. ¿Cuánto se va a invertir en la IA? ¿Y cómo se va a recuperar (y retribuir) la inversión? Es una pregunta elemental. Es mejor cerciorarse a tiempo. Y, en verdad, la respuesta, aun a estos precios, en el mejor de los casos, es vidriosa.

P.: Pero el apetito por la IA tampoco se cancela.

G.G.: No. Son los “animal spirits”, y la tentación, que es grande. De los tres megaIPOs que teníamos en cartelera, Spacex se concretó a mediados de junio. Recuerde: su impacto fue explosivo. El cielo era el límite. Pero después se hizo cuesta arriba. Open AI se suspendió. Y Anthropic, que es la compañía de IA más emblemática, está en la rampa de lanzamiento y le costó llegar allí.

P.: Y debió rebajar sus pretensiones. La idea de salir con una capitalización de 2 billones de dólares no prosperó.

G.G.: Hubo que rebajarla un 30%. Los colocadores dicen que tienen el libro cubierto ya con intenciones de compra como para sacarla a una valuación en torno a 1,4 billones. Y, se sobreentiende, con un “upside” posterior inmediato. Lo cual, de concretarse, estabilizaría las valuaciones de todo el negocio de la IA.

P.: A un nivel de inversión más chico.

G.G.: En principio, sí. Y habrá que ejecutarla con menos deuda y más capital. La percepción del riesgo crediticio aumentó de manera sustancial. No habrá fondeo para apalancarse tan alegremente como antes. Y también creció el costo del capital propio, que es lo que muestra la experiencia de Anthropic.

P.: Y eso sin contar las restricciones que pueden aportar los nuevos vientos que soplan en la política. La ola azul se impuso en el Congreso con la bandera de acotar la construcción de data centers.

G.G.: Cuánto incide la política y la tendencia a una mayor regulación, se sabrá más adelante. Lo que vemos hoy en los precios es una tendencia firme que ya venía de antes.

P.: El auge de la IA empujó las tasas al alza. Pero la euforia se descremó el último mes, y ayudó a que las tasas bajaran. La derrota contundente del Gobierno favoreció una actitud menos belicosa en Irán y una caída fuerte de los precios del petróleo, lo que también sirvió para tranquilizar las tasas largas. Y, de buenas a primeras, la inflación de octubre resulta más alta que lo esperado y, ¡zas!, otra vez la tasa de diez años subió y coquetea con el umbral de 5%. ¿Nos metemos en problemas en ese frente, el único que proveyó alivio cuando la Bolsa se complicó?

G.G.: La inflación fue más alta que lo esperado en septiembre. Y repitió en octubre. La Fed subió las tasas en septiembre, pero prefirió no hacerlo en octubre. Sabemos que repetirá la acción en diciembre. Porque Kevin Warsh canceló la forward guidance oficial, pero sus funcionarios nos informan de sus intenciones por adelantado, igual que antes. Y ya hemos dicho acá que hay que pensar en otra suba en marzo, aunque todavía no está señalada. O, aunque John Williams, el hombre clave en la comunicación paralela, nos haya dicho que no veía necesario una suba adicional en 2027.

P.: Pero la inflación prueba ser más recalcitrante que lo pensado. ¿O me equivoco?

G.G.: No. Los precios al consumidor aumentaron 0,4% en octubre (igual que en agosto). Dos décimas por debajo de septiembre. Pero en agosto y septiembre, los precios de los commodities de energía subieron 4,2% y 9,3%, respectivamente. En octubre, solo 0,7%. La electricidad bajó 0,2% en agosto y trepó 0,2% un mes más tarde. En octubre, se disparó 0,9%. Los alimentos no variaron de precio en agosto y septiembre. Se encarecieron 0,5% en octubre.

P.: La inflación es como una mancha de aceite que se va extendiendo.

G.G.: Esa es la idea que tiene la Fed. El pasaje a precios del shock de la energía parece ser más sostenido que antes de la pandemia, dice un estudio suyo que publicó estos días. Y la inflación núcleo también dio más alta que lo esperado: +0,3% versus +0,2%. La medición llamada super-núcleo arrojó +0,4%. La señal es de una incipiente aceleración de la inflación, aun cuando se haya moderado el impulso de la energía propiamente dicho.

P.: El gobernador Waller dijo, antes de conocer el número, que si la inflación núcleo repetía la lectura de 0,3% de agosto y septiembre, el aumento de tasas en diciembre debía ser de medio punto y no de un cuarto, so pena de dañar la credibilidad de la Fed. Laurie Logan, de la Fed de Dallas, afirmó que es claro que hacen falta dos aumentos de un cuarto de punto como mínimo para ajustar la política monetaria. ¿Vamos hacia una postura más agresiva?

G.G.: Sí. Es comprensible. La reacción inicial de la tasa de dos años fue subir 20 puntos base. O sea, incorporar una suba más de tasas en la cuenta de almacenero.

P.: ¿Cómo ve la propuesta de Waller de ir directo a un reajuste de medio punto de suba?

G.G.: Waller estuvo a favor de no hacer nada en octubre. ¿Por qué duplicar la dosis de súbito si el precio de la gasolina ha vuelto a caer por debajo de los 4 dólares el galón? El último mes cayó 9% en el surtidor.

P.: Waller señala que el precio del diesel no va a acompañar, porque ahí, en la capacidad de refinación, es donde está el cuello de botella.

G.G.: Caerá menos, pero el cuadro general marcará una mejoría. No veo razones para dejar atrás el enfoque gradualista que la Fed ya consensuó. Salvo el resultado de la elección.

P.: ¿Le parece que juega un rol aquí?

G.G.: Sí, claro. Trump ya no tendrá el mismo poder cuando cambie la composición del Congreso. No podrá nombrar gobernadores en la Fed porque carecerá del control del Senado. Si Ud. me pregunta por una consecuencia directa de la elección, esta me parece la más importante. Y si Waller le está serruchando el liderazgo a Warsh, con un mensaje así, más todavía. Pero, aclaro, no hay pruebas de que sea sí.

P.: Es muy fuerte decir, siendo parte del comité que toma las decisiones, que si la tasa no sube medio punto, la Fed “pone su credibilidad en peligro”.

G.G.: Lo es. Máxime cuando las expectativas de inflación están ancladas con firmeza, el shock de la energía recula y el banco central puede comunicar su intención de ser más restrictivo y ejecutar la suba siguiente en enero si no quiere dilatarla a marzo.

P.: ¿Se puede complicar la marcha de los mercados por la persistencia de la inflación y una eventual disputa en el seno de la Fed?

G.G.: No debería si no lo ha hecho hasta ahora. Si Trump obligaba a la Fed a ser más mesurada, o a Waller a no ser tan vocal, ya vemos con qué facilidad se puede ajustar el discurso. Y, de la misma manera, si hace falta, se podrá después endurecer la acción.