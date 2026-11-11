León XIV continúa su gira en Perú: agenda oficial, fechas y ciudades que recorrerá del 11 al 16 de noviembre

El país forma parte de su historia personal y religiosa. El recorrido incluirá encuentros institucionales, celebraciones multitudinarias y actividades pastorales.

León XIV recorrerá distintas regiones de Perú entre el 11 y el 16 de noviembre, con misas, encuentros pastorales y actividades junto a las comunidades locales.

El papa León XIV finalizará este miércoles 11 de noviembre su visita apostólica a la Argentina y continuará su gira por Perú , donde permanecerá hasta el lunes 16. El viaje tendrá un significado especial para el Pontífice, ya que regresará al país en el que desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral antes de ser elegido como sucesor de Francisco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante seis días, recorrerá distintas ciudades y regiones peruanas, con una agenda que incluye misas multitudinarias, encuentros con autoridades, jóvenes y comunidades religiosas. Cuáles son las fechas, los destinos y las principales actividades previstas en su visita.

El papa León XIV concluyó este miércoles 11 de noviembre su visita apostólica a la Argentina, después de cuatro jornadas con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En su último día en el país, visitó a las personas privadas de su libertad en la cárcel de Devoto y celebró una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El sumo pontífice ya se dirige al aeropuerto de Ezeiza para la ceremonia de despedida y vuelo a Lima , a las 14 horas.

Allí comenzará la siguiente etapa de su gira sudamericana, que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre. Perú tendrá un significado particular para León XIV, ya que Robert Francis Prevost desarrolló allí durante más de dos décadas su labor religiosa como misionero y obispo.

El viaje incluirá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. El itinerario combinará reuniones con autoridades y representantes de la Iglesia, misas multitudinarias y encuentros con jóvenes y comunidades amazónicas.

Agenda oficial del Papa en Perú

El cronograma oficial se desarrollará durante seis días y contempla actividades en distintas regiones del país. Estos son los principales compromisos previstos, con horarios correspondientes a la hora local peruana:

Miércoles 11 de noviembre: Lima y Callao

17:30: llegada y recepción oficial en la Base Aeronaval del Callao.

18:15: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

18:45: visita a la presidenta de la República.

19:45: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre: Lima

9:30: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal.

10:20: celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima.

11:30: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano, en la explanada frente a la Catedral.

18:00: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

20:00: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre: Chiclayo y Pimentel

7:40: vuelo desde Lima hacia Chiclayo.

9:10: llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

10:30: Santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

12:40: visita privada a la capilla San Óscar A. Romero.

16:30: encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

17:45: encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

19:00: cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo.

Sábado 14 de noviembre: Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba

8:00: rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

9:10: salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

9:50: llegada al helipuerto de Santa Cruz.

11:00: Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

13:15: regreso en helicóptero a Chiclayo.

17:30: encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario homónimo de Zaña.

Domingo 15 de noviembre: Cusco y Pucallpa

7:50: vuelo desde Chiclayo hacia Cusco.

10:00: llegada al aeropuerto Alejandro Velasco Astete.

10:30: encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

11:45: rezo del Ángelus en la explanada frente a la Basílica Catedral de Cusco.

13:05: vuelo hacia Pucallpa.

14:30: llegada al aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo.

15:00: encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

16:45: Santa Misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

19:05: vuelo de regreso a Lima.

Lunes 16 de noviembre: Lima y Callao

8:30: visita a trabajadores y residentes de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

10:30: Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas.

13:15: ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao.

13:45: partida del avión papal con destino a Roma.

Los preparativos de Perú para recibir a León XIV

La llegada del Pontífice movilizó a distintas instituciones del país, que organizaron un operativo especial para acompañar las actividades y garantizar la seguridad de los asistentes. Según el plan presentado por la Policía Nacional del Perú, 37.149 efectivos serán desplegados en todo el territorio durante la visita: 22.464 estarán destinados a Lima Metropolitana y Callao, mientras que otros 14.685 cubrirán Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.

El dispositivo contempla la cobertura de 24 escenarios y 32 rutas de desplazamiento. Para las tareas de seguridad y logística se dispondrá de 272 vehículos, 576 motocicletas, cinco ambulancias, nueve helicópteros y tres aviones. Uno de los encuentros de mayor convocatoria será la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, para la que se estima una asistencia de alrededor de 52.000 personas.

Entre los homenajes preparados para recibirlo también se encuentra una estatua de 14 metros de altura instalada en el Callao, frente al océano Pacífico. La escultura fue realizada por artistas peruanos y reproduce distintos rasgos del rostro del Papa, incluido un lunar. La obra busca reconocer el vínculo que León XIV construyó con el país durante sus años de servicio religioso.

La relación del Pontífice con Perú se remonta a varias décadas atrás. Allí desarrolló tareas pastorales, fue obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana. Por eso, esta visita no representa solamente una escala institucional dentro de su gira: también será un regreso a comunidades y lugares que tuvieron un papel central en su camino religioso.