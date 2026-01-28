Horacio Pagani rompió el silencio tras la polémica por sus dichos sobre las mujeres y el fútbol

Luciana Rubinska cuestionó al periodista por sostener un discurso machista y afirmó que sus declaraciones le resultan decepcionantes.

Horacio Pagani volvió a quedar en el centro de la polémica después de unas declaraciones al aire que generaron un fuerte repudio por su visión del rol de las mujeres en el fútbol .

El episodio ocurrió durante el debut de la nueva temporada de "Bendita TV" , cuando un intercambio con Estefanía Berardi derivó en frases que fueron interpretadas como machistas y excluyentes , en un contexto marcado por una mayor presencia femenina en el periodismo deportivo.

Los comentarios se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones de colegas, periodistas y usuarios en redes sociales, como de Luciana Rubinska y Morena Beltrán .

Frente a la repercusión, el reconocido periodista decidió referirse nuevamente al tema en el mismo programa, donde intentó explicar el sentido de sus palabras , negó tener una postura discriminatoria y defendió su trayectoria profesional. A continuación, conocé los detalles.

El momento más tenso del programa se produjo cuando Estefanía Berardi planteó la necesidad de ampliar la presencia femenina en el ámbito deportivo, tanto en los medios como en los espacios de análisis. La intervención generó una reacción inmediata de Horacio Pagani.

“Masculino porque el fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño!”, lanzó el periodista.

Y, ante la respuesta de Berardi, asegurando que "hay muchas mujeres a las que les gusta el fútbol", Pagani redobló la apuesta con una frase que generó un fuerte repudio: "Para entender el juego no tiene que gustar, tienen que entender".

El comentario machista de Horacio Pagani tras el debut de Morena Beltrán como comentarista: "El fútbol es masculino, que no se metan las mujeres, déjennos jugar a los tipos, ustedes no llegan al travesaño". pic.twitter.com/07J8dXGZJQ — MDZ Online (@mdzol) January 27, 2026

Después de la ola de críticas, volvió a hablar del tema en "Bendita TV" y realizó un descargo en vivo. Lejos de ofrecer una disculpa explícita o retractarse de sus dichos, optó por relativizar la controversia y plantear que el problema estuvo en la interpretación de sus palabras.

Durante su explicación, sostuvo que no tiene una postura contraria a la participación femenina en el periodismo deportivo y aseguró que respeta a sus colegas mujeres.

Las frases más fuertes de su explicación en vivo

Pagani dejó varias frases que volvieron a encender la discusión. Una de las más comentadas fue cuando afirmó: “Lo único que dije es que la juventud no es una virtud, es una condición”, en referencia al elogio que Federico Bulos había hecho sobre Morena Beltrán durante su debut como comentarista.

Además, insistió en despegarse de la acusación de machismo y afirmó que su intención no fue descalificar a nadie por su género, sino expresar una opinión vinculada a la historia del fútbol y su desarrollo tradicionalmente masculino.

"Hay muy buenas mujeres periodistas", dijo, y nombró a varias colegas con las que trabajó, como Nani Senra, Alina Moine y Monse Brizuela.

También apeló a su vínculo personal con algunas de las periodistas que lo cuestionaron, destacando ser "muy amigo de Luciana Rubinska" y elogió tanto su trabajo como el de Beltrán. “No tengo nada contra las mujeres, ¿quién dijo que no quiero a las mujeres? ¡Amo a las mujeres!”, lanzó.

Repercusiones en redes: el cruce que encendió la mecha

Las declaraciones iniciales de Pagani no tardaron en generar respuestas en redes sociales, especialmente de periodistas deportivas con amplia trayectoria. Una de las más contundentes fue Luciana Rubinska, quien expresó públicamente: "No puedo creer que el paso del tiempo no te haya reubicado y no te haya generado una reconsideración de lo que decís y pensás".

“Eras una figura, una estrella para mí, un faro para alcanzar, y seguís sosteniendo con el paso del tiempo esa posición tan machirula, tan machista, que la verdad me decepciona”, señaló.

Mensaje a Horacio Pagani después de sus dichos machistas sobre las mujeres en el fútbol pic.twitter.com/2eyBataoTB — Luciana Rubinska (@LRubinska) January 27, 2026

Por su parte, Morena Beltrán respondió con una reflexión histórica para poner en perspectiva la discusión. "No importa si hace 200 años el fútbol era esencialmente masculino, hace tiempo tampoco votábamos ni teníamos derechos que humanizaban a un ser humano", afirmó en el programa de Sebastián Wainraich en Urbana Play.

Morena Beltrán sobre las declaraciones de Horacio Pagani:



"Cuando escucho declaraciones así, me dan un poco de penita. Lo lamento más por chicas que están empezando, que no estántan curtidas. A mí la verdad por suerte, me agarra armada. Estoy egura de lo que hago lo hago hace un… pic.twitter.com/1rkNPC2AAn — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) January 27, 2026

"Cuando escucho declaraciones así… me dan un poco de penita”, concluyó. Beltrán explicó que, en su caso, esos comentarios no la afectan de manera personal porque se siente segura y respaldada en su recorrido, pero advirtió que pueden ser dañinos para chicas jóvenes que recién están empezando en el medio.