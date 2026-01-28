La nueva tendencia en la industria automotriz: pagar una cuota mensual para usar funciones de tu propio auto + Seguir en









El modelo de negocio que se busca instalar en el mercado automotor y que causa escepticismo por parte de los compradores.

La tendencia del mercado automotriz de incluir suscripciones por funciones de los autos ya incluidas. Depositphotos

La industria automotriz adopta un nuevo modelo de negocio que genera polémica entre los consumidores: el cobro de suscripciones para desbloquear funciones ya incorporadas en los vehículos. Marcas como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz implementan este sistema, que permite a los fabricantes activar o desactivar características mediante software, transformando el auto en un servicio similar a los celulares o las plataformas de streaming.

Este cambio es una ruptura con el modelo tradicional, donde el comprador adquiere un vehículo con todas sus funcionalidades incluidas. Ahora, los dueños deben pagar cuotas mensuales para acceder a capacidades que ya están instaladas en sus autos de fábrica, pero bloqueadas digitalmente.

autos Pixabay Las funciones que empezarán a ser por suscripción y en qué marcas serán Volkswagen lanzó un sistema de pago para desbloquear la potencia completa de su modelo ID.3 en el Reino Unido. Los conductores pueden elegir entre un pago mensual de 16,50 libras (aproximadamente 19 euros) o un desembolso único de 649 libras (unos 750 euros) para acceder a los 228 caballos de fuerza del motor, en lugar de los 201 caballos iniciales. Mercedes-Benz ya experimentó con un sistema similar en 2022, donde los usuarios debían abonar 1.200 dólares anuales para obtener mayor potencia.

BMW también ofrece suscripciones para funciones como asientos calefactables (18 euros mensuales), conducción autónoma avanzada y sistemas de asistencia al conductor. Stellantis y General Motors proyectan ingresos por 23.000 y 25.000 millones de dólares anuales, respectivamente, gracias a estos servicios para 2030.

Entre las funcionalidades más comunes bajo suscripción se encuentran:

Conducción asistida (piloto automático, mantenimiento de carril).

Rendimiento mejorado (mayor potencia o aceleración en vehículos eléctricos).

Conectividad (mapas en tiempo real, streaming de música y video).

Confort (calefacción de asientos y volante, luces ambientales personalizables). Por qué los autos empiezan a cobrar suscripciones como los celulares La digitalización de los vehículos permitió a las marcas controlar funciones mediante software, abriendo la puerta a un modelo de negocio recurrente. Los fabricantes argumentan que este sistema ofrece flexibilidad: los usuarios pueden activar características solo cuando las necesiten (por ejemplo, calefacción en invierno o asistencia en viajes largos). Sin embargo, los críticos señalan que se cobra dos veces por el mismo producto: una vez al comprar el auto y otra al desbloquear funciones ya instaladas. Empresas como Lexus, Toyota y Subaru ya permiten bloquear o encender autos de forma remota mediante aplicaciones, mientras que BMW tuvo que retroceder en 2019, tras el rechazo masivo a su intento de cobrar 80 dólares anuales por Apple CarPlay. Una encuesta de J.D. Power reveló que el 58% de los usuarios no estaría dispuesto a pagar por estas funcionalidades. La industria busca generar ingresos recurrentes y fidelizar clientes, pero el éxito dependerá de si los consumidores aceptan pagar por servicios que, hasta ahora, consideraban parte integral de su vehículo.