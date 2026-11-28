Daniel Hadad en baja: declinó candidatura presidencial y vende parte de sus medios + Agregar ámbito en









Durante buena parte del año, el empresario de medios coqueteó con competir en 2027, pero esa posibilidad nunca fue tomada en serio por el arco político y los motivos por los que la dejó correr siguen siendo desconocidos.

Se acabó el "sueño presidencial" de Daniel Hadad. X

En un año difícil para el presidente Javier Milei, circularon rumores insistentes de posibles candidaturas de "outsiders" para el 2027. Uno de los nombres fue el del empresario de medios Daniel Hadad, quien avisó que esperaría a su cumpleaños (el 28 de noviembre) para tomar una decisión. El día llegó y la respuesta fue negativa. "La vocación está intacta, pero las condiciones hoy no están", se excusó. No fue el único revés. También decidió vender parte de sus medios.

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"Me decidí, tomé una decisión, pero en las últimas horas la política hizo una mala jugada, cambiaron las reglas de juego, suspendieron las PASO", se quejó Hadad en declaraciones radiales. Estas modificaciones (aún falta la aprobación en Diputados) impulsadas por el oficialismo fueron un golpe mortal a las aspiraciones del empresario. "Sin PASO, no tengo la posibilidad de un armado político en tan poco tiempo", afirmó en Radio con Vos.

Durante meses, Hadad coqueteó con la posible candidatura. Dio varias entrevistas y ensayó algunas reflexiones sobre lo que necesita el país. Adelantó que esperaba los resultados de las elecciones de Brasil, Israel y Estados Unidos para decidir su candidatura. Ya con “todas las cartas sobre la mesa”, el día de su cumpleaños, iba a elegir si meterse a la arena política o no.

Se lo veía cómodo en ese lugar, pero su candidatura nunca fue tomada en serio por el arco político y los motivos por los que dejó correr esa posibilidad siguen siendo desconocidos. Eso sí, afirmó que mantenía la voluntad de "liderar una transformación cultural, tecnológica y del empleo".

Hadad vende parte de sus medios Tras confirmar la declinación de una candidatura que nunca existió, se conocieron otras decisiones importantes. Según información que trascendió este sábado, Hadad le habría vendido a José Luis Manzano el 20% de las operaciones de Infobae en España y Perú. En principio, esta compra no afectaría a la operación en Argentina, donde nació el medio.

Esta información sorprende, porque en el último año Infobae se jactó de que son los verticales más exitosos de su regionalización, con presencia directa en al menos cinco países de habla hispana —Argentina, Colombia, España, México y Perú. A esto se suman secciones dedicadas a Estados Unidos y otras regiones de América y el mundo. Incluso estaba por anunciar el lanzamiento de Infobae Chile, pero los planes se cancelaron.

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