A un año de las elecciones de 2027, el deterioro de los bonos y las acciones argentinas excede el observado en los fundamentos macroeconómicos. Cómo incide la incertidumbre política en la valuación de los activos y qué escenarios comienzan a descontar los inversores.

El mercado ha ido cambiando la probabilidad de ocurrencia de cada escenario y, sobre todo, que a aquellos escenarios que considera negativos les ha asignado un valor muy bajo para los principales activos.

Los mercados históricamente se debaten en una discusión sin salida: ¿es la economía o es la política la que tiene mayor injerencia en el proceso de formación de precios? Esa discusión es hoy muy válida porque, 12 meses antes de un proceso electoral, el mercado ya afronta una marcada volatilidad y vivió un fuerte deterioro del valor de los activos. Esto afectó tanto a la deuda soberana como al valor de mercado de las empresas. ¿Qué pasó de julio a noviembre? ¿Cambiaron los fundamentos económicos o los políticos?

Los mercados tratan de anticipar el cambio de humor, los cambios de expectativas y, esencialmente, los cambios de fundamentos para trasladarlos al valor de los activos. Por eso, los precios de los activos financieros a veces se convierten en “indicadores líderes” de lo que luego puede suceder en la economía real .

Pero otras veces, los supuestos que se ponen en los precios difieren por mucho de lo que después termina sucediendo, y es ahí donde pueden aparecer oportunidades en función de anticipar ese cambio de clima.

En los últimos cuatro meses hemos visto cómo se ha deteriorado de manera significativa el valor de los títulos de deuda soberana argentina emitidos en moneda extranjera. La principal referencia de ese deterioro es el riesgo país: cuanto mayor es su valor, menor es el precio de los bonos argentinos .

El gráfico anterior muestra cómo se pasó de niveles mínimos en el año de 400 puntos a niveles por encima de los 1.100 puntos en la última semana.

Es un deterioro muy grande que, para explicarse, debe tener detrás cambios muy fuertes en las expectativas de los inversores. Por eso surge la duda: ¿cambiaron los fundamentos económicos o solamente las perspectivas políticas?

¿Qué cambió en los últimos cuatro meses?

Una manera de tratar de identificar los motivos del cambio de humor de los inversores es a través del análisis de los diferentes indicadores económicos y financieros. Buscaremos identificar posibles señales del cambio de humor. Para ello, hemos revisado una serie de indicadores relevantes y los exponemos en el siguiente cuadro.





Confianza en el Gobierno – Neutral: el ICG de la UTDT se mantiene relativamente estable y el último dato supera al promedio de junio-julio (40,8% vs. 40,1%). No se observa un deterioro de la confianza que justifique por sí solo la magnitud del ajuste de los activos financieros.

Nivel de actividad – Negativo: la economía continúa mostrando dificultades para recuperar una dinámica expansiva. Si bien se moderó el ritmo de contracción trimestral, la falta de crecimiento condiciona las perspectivas de rentabilidad empresarial y limita la capacidad del Gobierno de consolidar su respaldo electoral.

Inflación – Neutral: el ritmo de inflación de corto plazo se redujo del 28,8% al 25,7% anualizado, mientras que la inflación interanual permanece relativamente estable. La dinámica inflacionaria no evidencia un deterioro que explique la corrección de los activos.

Frente fiscal – Positivo: se observa una recuperación del superávit primario en relación con los ingresos, acompañada de una mayor contracción del gasto público en términos reales. La disciplina fiscal sigue siendo una fortaleza del programa económico.

Reservas internacionales – Negativo: si bien las reservas brutas se mantienen por encima de los niveles de junio-julio, la significativa desaceleración de las compras de divisas (de u$s1.790 millones a u$s345 millones) genera interrogantes sobre la capacidad de acumulación de dólares y el cumplimiento de los compromisos financieros futuros.

Tipo de cambio – Negativo: la profundización de la apreciación cambiaria real, acompañada de una ampliación de la brecha con el CCL del 5,4% al 9,9%, refleja crecientes tensiones cambiarias y una mayor percepción de riesgo de corrección del tipo de cambio.

Impacto en los mercados – Fuertemente negativo: el riesgo país aumentó 476 puntos básicos, pasando de 437 a 913 puntos básicos en promedio, mientras que el Merval medido en dólares retrocedió aproximadamente un 33%. La magnitud del ajuste excede el deterioro observado en los principales fundamentos macroeconómicos.

El deterioro de los activos argentinos parece responder más a un incremento de la percepción de riesgos futuros que a un debilitamiento generalizado de los fundamentos macroeconómicos actuales. La falta de recuperación económica, la menor capacidad de acumulación de reservas y las crecientes tensiones cambiarias aparecen como los principales factores de preocupación.

La proximidad del ciclo electoral de 2027 podría estar amplificando estas vulnerabilidades, llevando al mercado a exigir una mayor prima de riesgo ante la incertidumbre sobre la sostenibilidad y continuidad del programa económico.

Los ciclos electorales desde la perspectiva de la valuación de activos

Si bien hubo deterioro o señales negativas en algunos indicadores, queda claro con el análisis anterior que el aumento del riesgo país y la pérdida de valor de las empresas locales solamente se pueden explicar si se suma el factor político al análisis.

Para incorporar ese factor en la valuación de activos se trabaja con escenarios y probabilidades de ocurrencia. En un proceso electoral incipiente como el de 2027, en el que todavía no están siquiera definidos los candidatos, se suele empezar a diagramar una matriz de cuatro escenarios.

Al no estar definidas las candidaturas, esos cuatro escenarios responden a la combinación de que continúe el oficialismo o se produzca una alternancia con la oposición. Luego, del otro lado de la matriz, aparecen la opción optimista para los inversores, con decisiones promercado, y la pesimista, en la que no hay avances o hay retrocesos marcados, según la opción.

La matriz que nos imaginamos hoy tiene los siguientes escenarios:

Cada uno de esos escenarios genera una “curva de valuación de activos” muy diferente, que puede ir desde una normalización, mejorando incluso los niveles de riesgo país vistos en junio-julio, hasta una profunda reversión, en la que la probabilidad de dificultades financieras es mucho mayor.

En el proceso de valuación, a cada uno de esos escenarios se le asigna una probabilidad de ocurrencia y, lo que es muy relevante, un valor individual de los activos.

Ese valor de los activos se puede representar por una curva de tasas de interés o por el nivel esperado para el promedio de los activos de renta variable.

Un ejemplo de cómo se puede ver eso es el siguiente gráfico, en el que se simula cómo podría quedar la curva de activos soberanos bajo ley local en cada uno de esos escenarios.





Del análisis anterior queda claro que el mercado ha ido cambiando la probabilidad de ocurrencia de cada escenario y, sobre todo, que a aquellos escenarios que considera negativos les ha asignado un valor muy bajo para los principales activos.

Por supuesto que cada inversor trabaja con sus propias probabilidades y con sus propios valores de activos, ya sea que lo haga de manera explícita, como lo planteamos acá, o que simplemente lo ponga en el precio esperado.

Si bien, dado el amplio margen de error de las encuestas en los últimos años, la probabilidad de ocurrencia de cada escenario será compleja de anticipar, sin dudas queda, de todos modos, mucho análisis por hacer en la determinación del precio de los activos para cada escenario.

Es ahí donde esperamos que se profundice el análisis de los escenarios factibles en función de los fundamentos económicos actuales, donde el punto de partida es mucho más sólido que en procesos anteriores, con superávit fiscal y, sobre todo, con una economía que tiene proyectos atractivos por delante y ha multiplicado su capacidad de generar divisas.

Veremos en los próximos meses cómo se van reacomodando tanto las probabilidades que se les asignan a los distintos escenarios como el valor de los activos implícito en cada uno. De eso dependerá cuán volátil o estable sea para los mercados financieros el año electoral.

Economista jefe de Grupo ST