La Fórmula 1 pone en duda los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi: ¿puede volver a Argentina este año?

La incertidumbre por las últimas carreras del calendario 2026 volvió a instalar la posibilidad de cambios en el cronograma oficial. Las dudas están en el aire mientras el Autódromo Gálvez está en remodelación.

Las crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente volvieron a poner en duda la realización de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi , las dos últimas competencias del calendario 2026 de la Fórmula 1 .

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La posibilidad abrió nuevamente la ilusión de que Argentina pudiera convertirse en una alternativa de emergencia, aunque las declaraciones de las máximas autoridades de la categoría reducen prácticamente a cero esa posibilidad.

El director ejecutivo de la Fórmula 1 , Stefano Domenicali , confirmó que la categoría esperará hasta mediados de septiembre para tomar una decisión definitiva sobre ambas competencias. Sin embargo, dejó en claro que, si las condiciones de seguridad no permiten disputar las carreras en Medio Oriente , el cierre del campeonato se trasladará al continente europeo.

Entre las opciones que se analizan aparecen circuitos como Ímola y Portimão, mientras que descartó, al menos por ahora, la posibilidad de buscar un reemplazo fuera de Europa.

Aunque el Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa la transformación más importante de su historia con el objetivo de volver a recibir a la "Máxima" en el futuro, los tiempos juegan en contra.

El Gobierno de la Ciudad continúa con una profunda remodelación para adecuar el circuito a los estándares internacionales, con nuevos boxes, una torre de control, un moderno sistema de drenaje, un nuevo túnel de acceso y una pista completamente renovada.

El objetivo principal es obtener la homologación Grado 1 de la FIA para poder albergar una carrera de Fórmula 1 a partir de 2027.

Las obras también contemplan la llegada del MotoGP desde la próxima temporada, competencia que servirá como una primera prueba para el renovado escenario porteño. Mientras tanto, la Fórmula 1 mantiene como prioridad completar el calendario en Europa si finalmente debe reemplazar las fechas de Qatar y Abu Dhabi.

De esta manera, la ilusión de un regreso anticipado al país durante 2026 pierde fuerza, aunque el proyecto argentino sigue avanzando con la mira puesta en el calendario de 2027, cuando Buenos Aires buscará volver a formar parte del campeonato mundial tras casi tres décadas de ausencia.