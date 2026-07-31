La Ciudad de Buenos Aires está realizando una modernización profunda del Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recibir a la Fórmula 1 y el MotoGP a partir de 2027. Mirá las imágenes.

¿Cómo avanzan las obras del Autódromo Gálvez de cara a la Fórmula 1 y el MotoGP?

La Ciudad de Buenos Aires reformuló el proyecto de modernización integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el objetivo de adecuarlo a los requisitos del MotoGP, que regresará en 2027, y a las exigencias técnicas de la Fórmula 1 .

La obra ya alcanzó un 60% de avance y presenta modificaciones en el trazado, especialmente en la futura pista y en la extensión de la horquilla final previa a la recta principal.

Las obras, iniciadas en enero y ejecutadas por Autopistas Urbanas (AUSA) junto con la Secretaría de Deportes y la empresa Tilke Engineers & Architects , incluyen la extensión del trazado sobre el actual kartódromo, que será trasladado para permitir una recta opuesta más larga y una nueva horquilla compatible con las normas de la FIA.

#EstoPasaAhora Autódromo de Buenos Aires: El Gobierno porteño presentó este mediodía el plan de obras ampliado para el Gálvez. El proyectro del Estudio Tilke pasó a la "Etapa Fórmula 1". Informe completo: https://t.co/Y6ML9qLxcC pic.twitter.com/NhbXsSyrPv

Mientras se construye el nuevo kartódromo con homologación internacional, funcionará uno provisorio para las competiciones locales como el Turismo Carretera (TC) y TC2000.

Ya comenzaron la demolición de la antigua tribuna de la horquilla, la instalación de pianos de hormigón, los primeros sectores asfaltados, el movimiento de suelos, las calles de servicio, el shortcut interno, los muros de contención y el sistema de desagües pluviales.

A su vez, además de las reformas dentro del circuito, también avanza el túnel bajo la curva 1, que conectará la avenida Roca con el paddock.

El circuito para MotoGP tendrá 4,3 kilómetros y 14 curvas, mientras que la variante para Fórmula 1 alcanzará 4,87 kilómetros y 15 curvas, además de que contará con nuevo pavimento, 4.400 metros de pianos, ampliación de la calle de boxes, nuevo muro, mejoras de seguridad y sistemas LED homologados.

En paralelo, continúan las obras en el paddock, el edificio de boxes y el Race Control, donde avanzan las instalaciones estructurales, eléctricas, sanitarias y de climatización.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró: "Vamos a volver a poner al Autódromo de la Ciudad a la par de los grandes circuitos del mundo. Y esto nos va a permitir no solo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1, un sueño que está cada vez más cerca".

Además, Macri agregó: "Son inversiones que nos posicionan como una ciudad atractiva ante los ojos del mundo y por eso Buenos Aires fue designada Capital Mundial del Deporte en 2027".

El circuito tendrá capacidad para recibir hasta 150.000 espectadores por día y los autos podrán superar los 340 km/h en la recta principal.

El secretario de Deportes, Fabián Turnes, afirmó: "Cada paso que damos en la transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez nos acerca al objetivo de volver a poner a Buenos Aires en el centro del automovilismo mundial. Estamos invirtiendo en infraestructura de primer nivel para que la Ciudad vuelva a ser sede de los grandes eventos internacionales y para que miles de vecinos puedan disfrutar de un autódromo moderno, seguro y con proyección de futuro".