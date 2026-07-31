Renunció el principal asesor de Infantino por el plan de privatizar el Mundial + Agregar ámbito en









Carlos Cordeiro, considerado el brazo derecho del presidente de la FIFA, y expresó abiertamente que se opone a la idea de entregar a capitales privados la Copa del Mundo.

Renunció el principal asesor de Infantino por el plan de privatizar el Mundial

En medio del boicot generalizado a la FIFA por la intención de Gianni Infantino de vender los derechos de la Copa del Mundo a entes privados, el presidente sufrió otro duro golpe en su contra.

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Carlos Cordeiro, principal asesor de la FIFA y mano derecha de Gianni Infantino, anunció este viernes su renuncia a raíz de su desacuerdo con la nueva y polémica propuesta del organismo de privatizar el Mundial, algo que considera "perjudicial" para el fútbol.

"No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación en el Mundial. Quiero dejar claro que no he tenido nada que ver con esta propuesta y que me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el futbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte", explicó Cordeiro en un comunicado difundido en sus redes sociales.

"Vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.2 mil millones de dólares no tiene mucho sentido. Supone hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente", denunció.

Cordeiro, junto a Trump e Infantino en la Casa Blanca. La UEFA anunció este jueves que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA, tras la reunión mantenida este jueves para estudiar la polémica propuesta de Infantino. Al desplante de los europeos también se sumaron otras confederaciones, como la de Centroamérica y la de Asia.

La dimisión de Cordeiro supone un terremoto en la FIFA, envuelta en críticas desde que hace días hiciera pública su intención de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial con la que pretende manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el la Copa del Mundo, y de la que tiene intención de vender a inversores privados el 20% de participación.