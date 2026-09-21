La automotriz BYD anunció en la Argentina una nueva batería de herramientas financieras orientadas a facilitar el acceso a vehículos de nuevas energías. La iniciativa alcanza a varios modelos de su portfolio y busca acompañar el crecimiento de este tipo de tecnologías en el mercado local.
Financiación para autos eléctricos: nuevas opciones para acceder a modelos de marca líder china
La firma asiática amplía su oferta con planes a tasa 0% y cuotas fijas para distintos vehículos de su gama en el país.
-
Subasta de autos en la Argentina: rematan unidades de Toyota, Ford y otras marcas desde $7 millones
-
El SUV que sigue reinando en el mercado de autos argentino: cuánto cuesta
La propuesta incluye al BYD Dolphin Mini (versiones GS y GL), el BYD Yuan Pro (GS y GL), además de los BYD Atto 2 DM-i y BYD Song Pro, ampliando las alternativas para distintos perfiles de usuarios.
Entre las opciones disponibles se destacan financiación de hasta $10.000.000 a tasa 0%, planes en cuotas fijas durante todo el período y esquemas ajustables por UVA con tasa 0%, con plazos que van de 12 a 18 meses.
“BYD llegó a la Argentina con el propósito de democratizar el acceso a la movilidad de nuevas energías. Para que cada vez más personas puedan elegir estas tecnologías, no alcanza únicamente con ofrecer productos innovadores: también es necesario desarrollar herramientas que acompañen la decisión de compra”, sostuvo Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD Argentina. Y agregó: “Estas nuevas alternativas forman parte de ese compromiso y nos permiten acercar nuestra propuesta a más clientes en todo el país”.
Las condiciones ya se encuentran disponibles en toda la red oficial de concesionarios de la marca. La compañía informó que, a menos de un año de su desembarco formal, ya cuenta con más de 10.000 unidades circulando en el país, consolidando su presencia en el segmento de electrificados.
Expansión global y foco en energías limpias
BYD es una firma tecnológica global fundada en 1994, inicialmente enfocada en baterías recargables y hoy con operaciones que abarcan automóviles, transporte ferroviario, energías renovables y electrónica. Con más de 30 parques industriales, la empresa tiene presencia en más de 100 países y una estrategia centrada en soluciones de cero emisiones.
Cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen y forma parte del ranking Fortune Global 500, posicionándose como uno de los actores clave en la transición hacia una movilidad más sustentable.