Financiación para autos eléctricos: nuevas opciones para acceder a modelos de marca líder china + Agregar ámbito en









La firma asiática amplía su oferta con planes a tasa 0% y cuotas fijas para distintos vehículos de su gama en el país.

BYD amplía su oferta en el país

La automotriz BYD anunció en la Argentina una nueva batería de herramientas financieras orientadas a facilitar el acceso a vehículos de nuevas energías. La iniciativa alcanza a varios modelos de su portfolio y busca acompañar el crecimiento de este tipo de tecnologías en el mercado local.

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La propuesta incluye al BYD Dolphin Mini (versiones GS y GL), el BYD Yuan Pro (GS y GL), además de los BYD Atto 2 DM-i y BYD Song Pro, ampliando las alternativas para distintos perfiles de usuarios.

Entre las opciones disponibles se destacan financiación de hasta $10.000.000 a tasa 0%, planes en cuotas fijas durante todo el período y esquemas ajustables por UVA con tasa 0%, con plazos que van de 12 a 18 meses.

“BYD llegó a la Argentina con el propósito de democratizar el acceso a la movilidad de nuevas energías. Para que cada vez más personas puedan elegir estas tecnologías, no alcanza únicamente con ofrecer productos innovadores: también es necesario desarrollar herramientas que acompañen la decisión de compra”, sostuvo Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD Argentina. Y agregó: “Estas nuevas alternativas forman parte de ese compromiso y nos permiten acercar nuestra propuesta a más clientes en todo el país”.

La propuesta incluye al BYD Dolphin Mini (versiones GS y GL), el BYD Yuan Pro (GS y GL), además de los BYD Atto 2 DM-i y BYD Song Pro, ampliando las alternativas para distintos perfiles de usuarios. Las condiciones ya se encuentran disponibles en toda la red oficial de concesionarios de la marca. La compañía informó que, a menos de un año de su desembarco formal, ya cuenta con más de 10.000 unidades circulando en el país, consolidando su presencia en el segmento de electrificados.

Expansión global y foco en energías limpias BYD es una firma tecnológica global fundada en 1994, inicialmente enfocada en baterías recargables y hoy con operaciones que abarcan automóviles, transporte ferroviario, energías renovables y electrónica. Con más de 30 parques industriales, la empresa tiene presencia en más de 100 países y una estrategia centrada en soluciones de cero emisiones. Cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen y forma parte del ranking Fortune Global 500, posicionándose como uno de los actores clave en la transición hacia una movilidad más sustentable.