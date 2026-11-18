El organismo previsional actualiza nuevamente las prestaciones que van a se pagadas durante el último mes de 2026.

ANSES organiza los pagos de diciembre para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

Diciembre es uno de los meses más esperados por los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , ya que coincide con el pago del aguinaldo y la actualización de ingresos. Por eso, conocer cómo se organizarán los depósitos es fundamental para planificar los gastos familiares.

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Aunque el incremento mensual va a alcanzar a las jubilaciones, pensiones y asignaciones, las condiciones de cobro no serán iguales para todos. La legislación previsional distingue entre los distintos tipos de prestaciones y establece requisitos específicos para acceder a determinados pagos complementarios.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y distintas asignaciones familiares no reciben aguinaldo por esas prestaciones, aunque sus montos se actualicen en diciembre. Esto se debe a que el Sueldo Anual Complementario (SAC) previsional no se aplica automáticamente a todos los beneficios administrados por ANSES.

Los jubilados y pensionados pueden consultar sus haberes a través de los canales oficiales del organismo previsional.

Según el artículo 31 de la Ley 24.241 , las prestaciones previsionales comprendidas en la normativa cuentan con una prestación anual complementaria, que se abona en dos cuotas, una en junio y otra en diciembre. Los beneficios que no generan aguinaldo son:

Esto no significa que una persona que cobre alguna de estas asignaciones nunca pueda recibir aguinaldo. Por ejemplo, un trabajador registrado puede percibir una asignación familiar y, al mismo tiempo, cobrar el SAC correspondiente a su empleo. En ese caso, el aguinaldo proviene de la relación laboral y no de la asignación.

Las prestaciones de ANSES forman parte de los ingresos de millones de familias argentinas. Magnific

Jubilados y pensionados: de cuánto es el aguinaldo con el nuevo aumento del 2,2%

Los jubilados y pensionados incluidos en el régimen previsional cobrarán la segunda cuota del aguinaldo durante diciembre de 2026. El incremento mensual se calcula a partir de la inflación de octubre informada por el INDEC, que fue del 2,2%. Con esta actualización, la jubilación mínima se ubicaría en $453.929,95.

El aguinaldo correspondiente a ese haber sería de $226.964,98, ya que equivale al 50% de la prestación mensual tomada como referencia. De esta manera, para un jubilado que cobra la mínima, los principales conceptos quedarían así:

haber mensual actualizado: $453.929,95

medio aguinaldo: $226.964,98

total de haber y aguinaldo: $680.894,93

A estos importes se les puede sumar el bono extraordinario para los beneficiarios de menores ingresos, en caso de corresponder según las disposiciones vigentes. El bono extraordinario no integra la base de cálculo del aguinaldo.

También perciben el complemento previsional los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas que tienen previsto ese pago. En todos los casos, el importe depende del tipo de prestación y del haber correspondiente a cada beneficiario.

El calendario de pagos permite a los beneficiarios planificar sus gastos durante el último mes del año.

Calendario de pagos ANSES de diciembre: cuándo se cobra con aumento y aguinaldo

ANSES estableció el cronograma previsional de diciembre de 2026 en la Resolución 349/2025, que contempla la segunda cuota del haber anual complementario. Los pagos se van a llevar a cabo entre el 9 y el 23 de diciembre, según el tipo de prestación, el monto del haber y la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Quienes quieran verificar su fecha de cobro y consultar el detalle de la liquidación pueden ingresar a https://www.anses.gob.ar/ o a Mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. De esta manera, los jubilados y pensionados podrán conocer los importes acreditados y comprobar si les corresponde algún adicional durante el último mes del año.