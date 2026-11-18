Xi recibió al mandatario ruso en Shenzhen, donde ambos reforzaron su alianza y cuestionaron las políticas occidentales, horas antes de la llegada de Trump para la cumbre trilateral.

Archivo. Putin y Xi se mostraron en sintonía antes de la reunión con Trump.

En la antesala de la llegada de Donald Trump a China para participar de una reunión trilateral , el presidente Xi Jinping recibió este miércoles a su par ruso, Vladimir Putin , en Shenzhen, el polo tecnológico y financiero del sur del país. Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas e incluyó un almuerzo, el mandatario chino destacó los lazos “inquebrantables” entre ambos países y llamó a profundizar la cooperación política y militar.

La reunión se desarrolló al margen de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). Según un comunicado difundido por medios estatales, Xi sostuvo que las relaciones entre China y Rusia son “inquebrantables ante las tormentas y firmes como una montaña” , y representan “un ejemplo de un nuevo tipo de relación entre grandes potencias, caracterizada por la igualdad, el respeto mutuo, la confianza y una cooperación en la que ambas partes salen ganando”.

El presidente chino también pidió fortalecer los vínculos institucionales y militares entre Beijing y Moscú . En ese sentido, planteó que “ambas partes deben aprovechar los mecanismos de intercambio existentes entre sus respectivos gobiernos, órganos legislativos, fuerzas armadas y partidos políticos, garantizando así que el consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambos países se implemente de manera efectiva”.

De acuerdo con funcionarios rusos, la agenda contemplaba conversaciones sobre energía y finanzas y, posteriormente, un encuentro más reducido para abordar cuestiones de política exterior, entre ellas las guerras en Ucrania y la situación de Corea del Norte.

El acercamiento entre ambos líderes se produjo en una jornada marcada por sus críticas al proteccionismo y las sanciones occidentales. Durante sus intervenciones en la APEC, Xi prometió defender el libre comercio , mientras que Putin cuestionó las restricciones económicas impuestas por las potencias occidentales. Los discursos funcionaron como antesala de la reunión de alto impacto que ambos mantendrán con Trump.

Horas después de su encuentro con Putin, Xi recibió al presidente estadounidense en el aeropuerto y le devolvió el gesto que Trump había tenido en septiembre, durante su último encuentro en la Base Conjunta Andrews. Ambos se dieron un breve abrazo e intercambiaron unas palabras antes de caminar por la alfombra roja hacia sus respectivas caravanas.

Los mandatarios participarán de la fotografía grupal de la APEC y asistirán a una cena de gala junto a otros líderes. El jueves está previsto que vuelvan a reunirse con Putin al margen de la cumbre. Entre los temas que podrían abordar figuran la guerra de Rusia contra Ucrania, el conflicto de Estados Unidos en Irán y otros puntos de tensión, como el comercio, la inteligencia artificial y las armas nucleares.

El mensaje de Xi resuena en el Sur Global

En su discurso inaugural, Xi defendió lo que definió como un "comercio libre y abierto", en un intento por posicionar a China como un socio estable en el escenario internacional. El planteo también marcó un contraste con Washington, que bajo la presidencia de Trump elevó los aranceles y adoptó una política exterior más agresiva.

Las declaraciones del mandatario chino llegaron después de que Estados Unidos anunciara nuevas restricciones al acceso de China a chips avanzados de inteligencia artificial de compañías como Nvidia. La decisión amenaza con complicar aún más la frágil tregua comercial entre ambas potencias, mientras Beijing ya anticipó que tomará represalias.

"Debemos defender firmemente el sistema comercial multilateral basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio en su núcleo, apoyar el comercio y la inversión libres y abiertos, y mantener la estabilidad y el funcionamiento fluido de las cadenas industriales y de suministro globales", afirmó Xi ante un auditorio de empresarios.

Sin embargo, la posición de Beijing enfrenta cuestionamientos de sus socios comerciales occidentales. Estos países critican los superávits comerciales anuales de China, superiores a u$s1 billón, y sostienen que sus políticas favorecen al sector manufacturero en detrimento de los consumidores.

Desde el Pekín defienden su modelo de crecimiento y consideran que es adecuado para una economía que todavía busca alcanzar los niveles de los países más ricos. En Washington, Bruselas y otras capitales occidentales, en cambio, existe preocupación por el dominio chino de las cadenas de suministro y la ventaja geopolítica que esto podría representar. También advierten que las políticas de Beijing ponen en riesgo sus industrias y puestos de trabajo.

Frente a esos cuestionamientos, Xi aseguró que China mantendrá las inversiones en su entramado industrial y continuará desarrollando nuevas tecnologías con beneficios para otros países. También prometió reducir los aranceles y ampliar la apertura de sus mercados, al tiempo que ratificó su rechazo al proteccionismo y el unilateralismo.

Su mensaje "probablemente resonará en muchos países del Sur Global y refuerza el esfuerzo de Beijing por diferenciar su estrategia tecnológica de la de Washington", consideró George Chen, socio y director de la práctica digital de The Asia Group.

La visita de Trump a Asia es la primera desde la derrota de su Partido Republicano en las elecciones de medio término. El escenario bilateral también está atravesado por las acusaciones que involucran al fundador de Nvidia, Jensen Huang, y a un presunto espía chino.

Pese a las tensiones, la mayoría de los analistas espera que Washington y Beijing mantengan una relación relativamente estable. Después del encuentro en Shenzhen, Trump y Xi tienen previsto volver a reunirse en diciembre, durante la cumbre del G20 que se realizará en Miami.

Una reunión de alto impacto

Putin también aprovechó su intervención en la APEC para cuestionar a las potencias occidentales, a las que describió como "antiguos hegemones". Sus declaraciones llegaron después de que Ucrania inutilizara el estratégico puente de Kerch, que conecta Crimea con Rusia, en un nuevo golpe para Moscú en el marco de una guerra que lleva cuatro años.

El presidente ruso sostuvo que Europa atraviesa un "declive humillante" y afirmó que las sanciones impuestas contra su país tras la invasión de Ucrania tuvieron un efecto contraproducente. "La experiencia demostró que las herramientas tradicionales de dominio económico y coerción de facto prácticamente agotaron su recorrido y perdieron gran parte de su poder intimidatorio", afirmó Putin.

"Si bien las sanciones, los aranceles y las restricciones a las exportaciones todavía pueden ejercer cierto efecto disuasorio, son incapaces de detener el crecimiento y mucho menos de aplastar las economías de sus competidores", agregó.

En paralelo, Trump se comprometió en Manila a profundizar la cooperación en materia de defensa con Filipinas, en un contexto de crecientes fricciones con Beijing por los territorios en disputa en el mar de China Meridional. Antes de viajar a China, el mandatario estadounidense también había mencionado la posibilidad de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, aunque ese encuentro todavía no fue confirmado.

La reunión tripartita

La posibilidad de una reunión entre Trump, Xi y Putin generó comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945, cuando Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron las esferas de influencia que contribuyeron a definir el orden internacional de posguerra. La referencia también despertó inquietud en algunas capitales europeas y asiáticas, ante el temor de que las grandes potencias alcancen acuerdos sin contemplar sus intereses.

Archivo. Trump, Putin y Xi Jinping mantendrán un encuentro tripartito.

Esta semana, el Kremlin descartó esas comparaciones y las calificó como "juegos de politólogos", aunque reconoció que el encuentro tendrá un impacto significativo en los asuntos globales. Beijing, por su parte, sostuvo que la reunión trilateral contribuirá a promover la paz mundial.

Las tensiones regionales también quedaron expuestas el martes, cuando Taiwán y Japón denunciaron incursiones de aviones militares rusos en sus respectivos espacios aéreos. Putin describió al escenario internacional como "turbulento", aunque consideró que las diferencias pueden resolverse mediante el diálogo y las negociaciones.

"Por eso, espero que la próxima reunión trilateral tenga un gran potencial para generar beneficios", concluyó.