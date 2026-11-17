El último pago del año genera expectativas entre los pensionados, que esperan conocer cuánto dinero recibirán antes de las fiestas.

Los ingresos de diciembre vuelven a ser una de las principales preocupaciones de quienes cobran pensioneCs de ANSES.

Los pensionados de ANSES cobrarán en diciembre de 2026 con un nuevo aumento en sus haberes y recibirán el medio aguinaldo. Además, quienes perciben las prestaciones más bajas podrían contar con el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene entregando durante los últimos meses.

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El monto final dependerá del tipo de pensión de cada beneficiario. Las cifras serán diferentes para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones contributivas.

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,17% en diciembre de 2026 , correspondiente a la inflación de octubre. El INDEC informó una suba de precios del 2,2%, aunque para calcular la movilidad previsional se utiliza el porcentaje con dos decimales.

El aumento de diciembre se calcula con la inflación de octubre y se aplicará automáticamente a las pensiones.

El incremento se aplica automáticamente mediante la fórmula establecida por el Decreto 274/2024, que actualiza los haberes cada mes de acuerdo con la inflación de dos meses atrás.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará de $444.158,46 a $453.796,69 . Este valor también sirve como referencia para calcular otras prestaciones, cuyos importes representan un porcentaje del haber mínimo.

Monto por monto: cuánto cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) y la PUAM

Los nuevos valores varían según el beneficio. Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000 en diciembre, los pensionados recibirían los siguientes montos, incluyendo el medio aguinaldo:

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: el haber mensual será de $317.658, al que se sumarán $158.829 de aguinaldo y $70.000 de bono. Así, el ingreso total alcanzará aproximadamente los $546.487.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): quienes reciben esta prestación cobrarán un haber de $363.037, más $181.519 correspondientes al medio aguinaldo. Con el refuerzo extraordinario, el total llegará a $614.556.

PNC para madres de siete hijos o más: esta pensión equivale a una jubilación mínima, por lo que su haber será de $453.797. Al sumar los $226.898 del aguinaldo y el bono de $70.000, el monto total ascenderá a $750.695.

Por su parte, quienes cobran una pensión contributiva por fallecimiento también recibirán el aumento y el aguinaldo. Si su haber equivale al mínimo, alcanzarán el mismo total de $750.695 con el refuerzo completo.

En el caso de las pensiones contributivas superiores a la mínima, el bono será proporcional hasta completar los $523.797 entre haber y refuerzo. Quienes superen esa cifra no accederán al pago extraordinario.

Las Pensiones No Contributivas y la PUAM tendrán nuevos montos en diciembre, junto con los adicionales correspondientes. ANSES

Cómo se calcula la segunda cuota del aguinaldo para jubilados y pensionados

En diciembre se paga la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que equivale al 50% del haber mensual más alto percibido entre julio y diciembre.

Debido a los aumentos mensuales por inflación, el haber de diciembre será el más elevado del semestre y se utilizará para determinar el importe del aguinaldo.

Para realizar el cálculo, se toma únicamente el valor de la pensión actualizada y se divide por dos. El bono extraordinario de $70.000 queda fuera de esta cuenta, por lo que no genera un aumento adicional en el SAC.

El medio aguinaldo se deposita junto con la prestación mensual, en la misma cuenta bancaria y de acuerdo con el calendario de pagos correspondiente a cada beneficiario.