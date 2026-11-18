La junta directiva rechazó la posibilidad de reincorporar al exCEO, mientras crecen las dudas por sus vínculos con China y el escrutinio regulatorio.

Nvidia atraviesa una crisis institucional tras la renuncia de Jensen Huang y el rechazo de la junta directiva a su posible reincorporación.

La conducción de Nvidia descartó definitivamente el regreso de Jensen Huang a la dirección ejecutiva, pese a la campaña impulsada por empleados, inversores y referentes tecnológicos para que vuelva a la compañía. La decisión se conoció en medio de una crisis institucional que también incluye una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), según informó The Wall Street Journal.

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, aseguró que la salida del empresario fue voluntaria y que la junta no tiene previsto restituirlo en el cargo. La definición llegó después de que Huang manifestara públicamente que estaría dispuesto a regresar si los directivos consideraban que era lo mejor para la empresa.

El exdirector ejecutivo aseguró que recibió numerosos pedidos para retomar sus funciones: "Desde mi partida, he visto una avalancha de peticiones de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo ", expresó en su primera declaración pública desde que presentó la renuncia.

Sin embargo, también reconoció que su situación generó dificultades dentro de la compañía: "Creé problemas para la Junta Directiva que lamento profundamente. Me comprometo a cooperar con la investigación independiente de la Junta ", agregó.

Jones explicó que la salida se produjo después de que se conociera una conducta personal incompatible con el código de conducta, los estándares y las normas culturales de Nvidia: "El consejo de Nvidia aceptó su renuncia por unanimidad y no tiene intención de restituir a Jensen como director ejecutivo" , afirmó.

Jensen Huang manifestó que estaría dispuesto a regresar a la conducción de Nvidia si la junta directiva considera que su reincorporación es lo mejor para la compañía.

La decisión no terminó con el respaldo público al empresario. Entre quienes reclamaron su regreso aparecen empleados, inversores, Elon Musk y Donald Trump, además de otros referentes de la industria tecnológica estadounidense.

La SEC investiga a Nvidia y crece la tensión por China

La crisis también llegó a Washington. Según publicó The Wall Street Journal, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) abrió una investigación para determinar si Nvidia presentó información que pudo haber inducido a error a sus inversores. Por el momento, no se conoce el alcance completo de las actuaciones.

La compañía no respondió de inmediato a una consulta de Reuters sobre el tema, mientras que el organismo regulador evitó hacer comentarios.

En paralelo, las agencias de inteligencia estadounidenses buscan establecer el alcance de los vínculos de Huang con Alice Huang, una empresaria china, y determinar si existieron contactos con el Ministerio de Seguridad del Estado de China o si se transmitió información a Pekín.

El caso tiene repercusiones políticas por el debate sobre las exportaciones de chips de inteligencia artificial avanzada. Huang había respaldado una mayor apertura comercial con China, una postura cuestionada por legisladores de ambos partidos y funcionarios que reclaman controles más estrictos.

Los vínculos comerciales con China y las restricciones a la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial generan preocupación en Washington. Nvidia

El martes, Nvidia anunció la creación de un comité directivo encargado de supervisar cuestiones de seguridad nacional y cumplimiento de las normas de exportación. El organismo estará presidido por Suzanne Nora Johnson, exvicepresidenta de Goldman Sachs y actual integrante de la junta. Se trata de la primera medida relevante de gobernanza desde la salida de Huang.

Las acciones y el futuro financiero de la compañía

En el mercado, los papeles de Nvidia avanzaron un 4% después del cierre de la rueda, luego de que la empresa presentara resultados trimestrales superiores a las expectativas de Wall Street y proyectara ingresos cercanos a los u$s130.000 millones para el cuarto trimestre. Fue el decimoséptimo período consecutivo en el que sus ventas superaron los objetivos de los analistas.

No obstante, la reacción de los inversores fue moderada frente a las proyecciones. Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments, consideró que el mercado recibió las novedades con alivio, aunque todavía existen demasiadas incertidumbres para anticipar una recuperación sostenida.

La empresa ya atravesaba dificultades bursátiles antes de que estallara el escándalo. Desde su máximo histórico del 6 de octubre, Nvidia perdió alrededor de u$s2 billones de capitalización, equivalente a cerca del 30% de su valor de mercado, y quedó detrás de Apple y Microsoft entre las compañías más valiosas del mundo.

A ese escenario se suman las dudas sobre el financiamiento de los centros de datos de inteligencia artificial, el crecimiento de la deuda y las operaciones comerciales bajo revisión. El fondo Orbis confirmó que vendió sus acciones antes de que se conociera el escándalo, mientras que la firma bajista Muddy Waters informó que mantiene posiciones cortas sobre los títulos de la compañía.

Los controles de exportación y el vínculo con Megaspeed

Otro de los focos de preocupación está puesto en Megaspeed, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur. Su accionista mayoritaria y exdirectiva, Alice Huang, quedó bajo la lupa de funcionarios estadounidenses por una posible desviación hacia China de chips de Nvidia sujetos a restricciones comerciales. La firma negó haber cometido irregularidades.

Además, el Financial Times informó que Madison Huang, hija del exCEO y directora sénior de marketing de productos de Nvidia, participó en la defensa pública de los vínculos comerciales de la compañía con Megaspeed.

Madison Huang, hija de Jensen Huang y directiva de Nvidia, participó en la defensa pública de los vínculos comerciales de la compañía con Megaspeed, investigada por una posible desviación de chips hacia China.

La creación del nuevo comité de supervisión se produjo un día después de que el gobierno de Trump anunciara nuevas restricciones para limitar el acceso chino a chips avanzados de inteligencia artificial. La decisión coincidió con los preparativos de una reunión entre el mandatario estadounidense y el presidente chino, Xi Jinping.

Por otra parte, Nvidia advirtió a compradores de sus procesadores sobre posibles riesgos legales vinculados con un proyecto de ley estadounidense que ampliaría la supervisión de Washington sobre el acceso de empresas chinas a estos componentes mediante servicios en la nube.

Aunque Huang ya no ocupa el máximo cargo ejecutivo, su influencia sobre Nvidia continúa. Según documentos presentados ante las autoridades, conserva aproximadamente el 3,5% de las acciones, una participación que le permite proponer dos integrantes para el consejo de administración.