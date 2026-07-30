Aseguran que Macaulay Culkin está en conversaciones para protagonizar una nueva película de "Mi pobre angelito"

"Mi pobre angelito" fue la segunda película más taquillera de 1990, recaudando 476 millones de dólares en todo el mundo.

Aseguran que Macaulay Culkin está en conversaciones con Disney para protagonizar una nueva película de Mi pobre angelito (Home Alone).

Estrenada en 1990, Mi pobre angelito está protagonizada por Culkin en el papel de Kevin McCallister, un niño de ocho años que, accidentalmente, se queda solo en casa cuando su familia se va de vacaciones durante las fiestas navideñas, dejándolo a merced de una pareja de ladrones.

Mi pobre angelito 2 se estrenó dos años después con gran éxito. La franquicia consta de seis películas , pero solo las dos primeras tuvieron buena recepción.

Ahora, a pesar de haberse distanciado del papel durante muchos años, Culkin dijo recientemente que "no le resultaría del todo desagradable" volver a interpretar a Kevin McCallister en una secuela de Mi pobre angelito. Sin embargo, añadió que "tendría que ser perfecto" antes de proponer una idea para una secuela.

“Se me ocurrió esta idea”, dijo Culkin (según informa el portal Variety). “Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un niño y todo eso. Trabajo muchísimo y no le presto suficiente atención, el niño se está enfadando conmigo y me quedo fuera. [El hijo de Kevin] no me deja entrar… y es él quien me tiende trampas”.

Según el periodista especializado en espectáculos Matt Belloni, en el último episodio de su podcast The Town, Culkin fue visto recientemente en Disney y están muy interesados en su idea para una nueva película.

“A Macaulay Culkin lo están endulzando como a nadie”, dijo Belloni. “Le están ofreciendo otra película, como si pudiera hacer su propio proyecto personal, si también hiciera otra película de 'Mi pobre angelito'. [Tiene] una buena idea”.

“He hablado con gente que lo ha oído, y es una idea buenísima para un reinicio de 'Mi pobre angelito' con Macaulay Culkin. Si eso ocurre y relanzan la franquicia, sería un éxito rotundo durante los próximos 10 años. Porque esa película, como sabés, siempre está en lo más alto de las listas de streaming desde octubre hasta Navidad.”

Culkin aún no ha comentado ni confirmado públicamente su regreso a la franquicia. Mi pobre angelito fue la segunda película más taquillera de 1990, recaudando 476 millones de dólares en todo el mundo.