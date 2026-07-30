Juicio por Loan Peña: declaran un perito, un comisario y un exfuncionario en una nueva audiencia clave + Agregar ámbito en









El proceso judicial avanza en Corrientes con la presentación de tres testigos vinculados a peritajes, operativos de búsqueda y la respuesta inicial tras la desaparición del niño.

Los imputados por la desaparición de Loan Peña Archivo

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumará este jueves una nueva instancia en la ciudad de Corrientes, donde se llevará adelante la duodécima audiencia del proceso. En esta jornada, el tribunal escuchará a tres testigos que aportarán información relevante desde distintos ámbitos de la investigación.

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Entre los convocados se encuentra Juan Osvaldo Ronelli, especialista de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, quien intervino en análisis periciales vinculados a rastros y posibles fluidos biológicos. También declarará Fabio Pirrone, comisario mayor de la misma fuerza, con participación en los operativos de búsqueda, y Luis Alberto González, ex viceintendente de 9 de Julio, involucrado en la asistencia institucional tras la desaparición.

Peritajes, operativos y contexto local, en el centro del debate Ronelli figura en el expediente por estudios realizados sobre manchas detectadas en una Ford Ranger perteneciente a uno de los imputados, Carlos Pérez. En su informe, el perito indicó que no es posible descartar que ciertas marcas observadas mediante luminol correspondan a sangre humana, particularmente en el sector del guardabarros delantero derecho.

A partir de esos resultados, María Victoria Caillava —también imputada y pareja de Pérez— sostuvo que dichas marcas podrían tener origen en el uso habitual del vehículo, mencionando posibles salpicaduras por circulación o incluso situaciones accidentales. Además, señaló que la camioneta habría sido trasladada en distintas oportunidades por cuestiones mecánicas. Sin embargo, según consta en la causa, la concesionaria informó que no existen registros de servicio técnico en el período bajo análisis.

En paralelo, la investigación incluyó pruebas de odorología con perros entrenados, que detectaron rastros compatibles con Loan tanto en la Ranger como en un Ford Ka vinculado a Caillava. Frente a esto, los acusados argumentaron que ambos vehículos fueron llevados voluntariamente a una dependencia policial sin medidas de aislamiento, lo que —según su versión— podría haber generado contaminación de olores.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumará este jueves una nueva instancia en la ciudad de Corrientes, donde se llevará adelante la duodécima audiencia del proceso. La imputada también indicó que en su automóvil podrían haberse transferido rastros debido al traslado de familiares del niño días después de la desaparición. Por su parte, el comisario Pirrone tuvo intervención directa en la coordinación de los operativos de búsqueda desplegados en la zona. En declaraciones previas, había detallado que se utilizaron recursos terrestres, acuáticos y aéreos, con un amplio despliegue técnico que abarcó diferentes tipos de terreno, aunque sin resultados positivos en la localización del menor. Finalmente, el testimonio de González estará enfocado en el rol que desempeñaron las autoridades locales durante los primeros momentos del caso, incluyendo la organización de la búsqueda y el apoyo logístico municipal. La audiencia está prevista para las 9:30 y forma parte de una etapa clave del juicio, en la que se continúan incorporando elementos testimoniales para reconstruir lo ocurrido tras la desaparición del niño el 13 de junio de 2024.