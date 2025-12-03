Se adelanta el verano y el calor llegará a los 33 grados en el AMBA: cuándo será y cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una jornada calurosa sin lluvias a la vista. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y calor extremo para dos puntos del país.

Esta semana se espera una máxima de 33 grados.

El clima de este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuenta con una mínima de 19 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y calor extremo para seis provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este miércoles se espera una jornada calurosa, con cielo con cielo ligeramente nublado por la mañana y luego aumentará la nubosidad. En tanto que la temperatura arrancará en los 19 grados y trepará hasta los 29.

Para el jueves el cielo estará despejado con una mínima de 21 grados, mientras la máxima llegará a los 31, con viento del noreste y ráfagas por la mañana de hasta 50 km/h.

Finalmente, el viernes se espera la jornada más calurosa de la semana: la mínima será de 22 grados y la máxima de 33 grados, con viento del noreste y sin la presencia de lluvias.

Más info y recomendaciones: https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/Y3OM6iaV7b — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 3, 2025 Alertas por tormentas y calor extremo: cuáles son las provincias afectadas El organismo emitió alerta por tormentas para Salta y Jujuy, incluyendo frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. La precipitación acumulada es de entre 30 y 60 mm. Por su lado, el calor extremo se espera para Mendoza, San Luis, Córdoba y el sur de Buenos Aires.