El dólar oficial ya tiene nuevo techo de la banda para noviembre: ¿hasta dónde podrá subir?

El IPC del último mes permite calcular hasta dónde llegará el límite superior del esquema cambiario. Mientras tanto, la city recortó su previsión para el cierre de 2026, aunque anticipa una mayor presión sobre el tipo de cambio hacia el año electoral.

Con el ajuste del 1,9%, el límite superior avanzará hasta $1.989,12 al cierre de noviembre.

La inflación de septiembre fue del 1,9% mensual , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato tiene una consecuencia directa sobre el mercado cambiario: determina el ritmo al que se actualizarán las bandas del dólar oficial durante noviembre, cuando el techo rozará los $2.000 y el piso descenderá a menos de $700 .

Desde comienzos de 2026, los límites del esquema cambiario se ajustan de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un rezago de dos meses . Por eso, la inflación de agosto, del 1,7%, define el desplazamiento de octubre, mientras que el registro de septiembre establece el ajuste de noviembre.

La actualización se distribuye de manera gradual a lo largo del mes. Así, el techo no salta directamente al nuevo valor cuando se conoce la inflación, sino que sigue el sendero correspondiente a cada período. El dato de septiembre no modifica la trayectoria de octubre , cuyo límite superior terminará en torno a $1950,97.

Con el ajuste del 1,9% , el límite superior avanzará hasta $1.989,12 al cierre de noviembre . Esto representa un incremento de aproximadamente $38 respecto del final de octubre y dejará al techo a menos de $11 de los $2.000.

En paralelo, el piso bajará hasta $698,44 . De esta manera, el esquema continuará ampliando el rango dentro del cual puede fluctuar el tipo de cambio oficial.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, el mecanismo contemplaba un ritmo fijo: el techo subía un 1% mensual y el piso bajaba un 1%. Desde enero de este año, ese ajuste fue reemplazado por uno variable, asociado al IPC con dos meses de rezago.

Para diciembre, en cambio, el techo todavía no está confirmado, porque dependerá de la inflación de octubre. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta un aumento de precios del 1,6% para ese mes. Si se cumple, el límite superior terminaría 2026 cerca de $2.021.

Así, el sendero para el cierre de cada mes queda en torno a $1.952 en octubre, $1.989,12 en noviembre y aproximadamente $2.021 en diciembre. Los dos primeros niveles responden a datos de inflación ya conocidos; el tercero depende de una proyección.

La city espera un dólar lejos del techo de la banda

Las expectativas para la cotización del mayorista permanecen considerablemente por debajo de esos límites. En el REM de septiembre, la mediana de los analistas ubicó al dólar en $1.545 para octubre, $1.580 para noviembre y $1.614 para diciembre.

La previsión para el cierre de 2026 bajó $15,3 respecto del relevamiento anterior. Entre los participantes con mejor desempeño histórico, el denominado Top 10, el pronóstico fue todavía menor: $1.602 para diciembre.

El contraste muestra que el techo de la banda no constituye una proyección del precio del dólar. Define el límite superior del esquema, mientras que las estimaciones del REM reflejan la cotización que esperan los participantes del mercado.

De cumplirse tanto el pronóstico cambiario como la inflación prevista para octubre, el dólar de diciembre quedaría unos $407 por debajo del techo estimado para ese mes. Para alcanzar ese límite desde los $1.614 proyectados, tendría que subir aproximadamente un 25,2%.

El sendero del REM contempla, además, valores de $1.644 para enero, $1.672 para febrero y $1.704 para marzo. Las previsiones apuntan a un ajuste gradual del tipo de cambio, sin un salto brusco en el tramo final de este año.





El horizonte electoral cambia las expectativas para 2027

La moderación de las previsiones de corto plazo convive con una expectativa de mayor presión cambiaria hacia adelante. El REM elevó el pronóstico para los próximos 12 meses hasta $1.945, con una variación esperada del 28,5%, frente al 22,9% del relevamiento anterior.

Para ese mismo período, los participantes proyectan una inflación acumulada del 21,1%. Es decir, esperan que el dólar avance 7,4 puntos porcentuales por encima de los precios, en un horizonte atravesado por la previa de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Para fines del próximo año, la mediana del REM ubicó al mayorista en $2.009, por encima de los $1.847,6 contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027. Para diciembre de 2026, en tanto, la previsión del mercado, de $1.614, se mantiene cerca de los $1.600 presupuestados por el Gobierno.

Las respuestas fueron recopiladas entre el 28 y el 30 de septiembre, con la participación de 44 consultoras, centros de investigación y entidades financieras. El relevamiento había previsto una inflación del 1,9% para septiembre, en línea con el dato finalmente informado por el INDEC.