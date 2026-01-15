Donald Trump apoya la permanencia de Venezuela en la OPEP, aunque no cree que sea beneficioso para EEUU + Seguir en









Tras la intervención de Estados Unidos en el país latinoamericano, el mandatario aún no decidió su suerte en cuanto a la producción del petróleo.

El petróleo venezolano, en el centro de la discusión. Imagen creada con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el miércoles que cree que sería mejor para Venezuela permanecer en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Sin embargo, no estaba seguro de si esa sería una mejor situación para su país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Bueno, creo que es mejor para ellos si lo hacen", opinó el mandatario en diálogo con Reuters, y añadió: "No sé si sea mejor para nosotros... pero son miembros de la OPEP y no hemos discutido eso con ellos en absoluto".

Luego de la intervención militar de EEUU en Venezuela, que resultó en la captura de su presidente, Nicolás Maduro, la administración de Trump aseguró que necesitaría controlar los recursos petroleros de Venezuela indefinidamente mientras busca reconstruir la industria petrolera del país y ejercer presión sobre el gobierno de Caracas.

En esa línea, cuando fue consultado sobre si se esperaría que Venezuela cumpliera con los límites de producción de la OPEP, teniendo en cuenta que estaría influenciada por las políticas petroleras de su país, Trump respondió: "No tengo que preocuparme por eso ahora porque, ya sabes, no tengo nada que ver con la OPEP".

Venezuela Trump Xi Petróleo Por qué Venezuela podría entrar en conflicto con la OPEP La OPEP es un grupo de países productores de petróleo que colaboran en la política de suministro para estabilizar los mercados petroleros, reduciendo la producción cuando los precios bajan y aumentándola cuando la demanda lo justifica.

Por eso, si Trump busca aumentar la producción petrolera mientras la OPEP busca implementar recortes para apuntalar los precios, Venezuela podría entrar en un conflicto con el organismo. De todas formas, algunos miembros de la OPEP que buscan expandir la producción petrolera a menudo, como Irak, Nigeria y Angola, expresaron que se ven limitados por su sistema de cuotas, que establece límites de producción para estabilizar los precios globales. En ese sentido, les impiden explotar plenamente sus reservas o responder a las necesidades fiscales internas. Si bien los miembros toman decisiones colectivamente, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, es ampliamente considerado como el líder de facto del grupo de productores debido a su capacidad de producción dominante y su capacidad para aumentar o reducir el suministro.