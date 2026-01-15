China avanza en sus lazos comerciales con líderes del mundo tras la era arancelaria de Donald Trump

Varios jefes de Estado planean visitar al gigante asiático y analistas aseguran que las razones para no relacionarse con China "se han evaporado”. Consideran que el enfoque de Trump "deja a los líderes deseosos de comprometerse" con Beijing.

Especialistas aseguraron que el enfoque de Trump "deja a los líderes deseosos de comprometerse con China para no quedar al margen".

China estrechará lazos con líderes del mundo que enfrentan la era arancelaria del presidente de EEUU Donald Trump . Entre las naciones, se encuentran Canadá y Corea del Sur , como forma de mejorar las relaciones con la otra gran economía del mundo.

El surcoreano Lee Jae Myung inició la tendencia este mes, consolidando una mejora en los lazos al convertirse en el primer presidente de su nación en visitar China desde 2019, indicó Bloomberg.

Por su lado, el primer ministro británico Keir Starmer hará un viaje a la capital china para impulsar negocios , por primera vez desde 2018. A la par, se espera la visita del canciller alemán, Friedrich Merz , el mes que viene.

El desfile de políticos se produce meses después de que Trump sellara una tregua arancelaria con China que apaciguó las tensiones. En esa línea, el líder chino Xi Jinping tiene previsto reunirse con el estadounidense cuatro veces este año.

Analistas aseguran que las razones para no relacionarse con China "se han evaporado”.

El interés de los líderes extranjeros en las tierras de China

El pasado octubre de 2025 Trump y Xi acordaron un pacto comercial en el que Beijing aceptó suspender por un año los controles a las exportaciones de algunos minerales críticos, de los que China es el principal proveedor mundial.

Durante su viaje de diciembre, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, reivindicó avances en los esfuerzos por asegurar los metales y citó que para Beijing "sería constructivo en la gestión de los pedidos europeos".

Así, los ministros de Finanzas de los países del G-7, y más funcionarios de otros países, se reunieron el lunes en Washington para debatir cómo “abordar las vulnerabilidades en las cadenas de suministro de minerales críticos”, según informó el Tesoro de EEUU.

Cuando se trata de reparar los lazos con China, “las razones para no hacerlo se han evaporado”, aseguró el exdiplomático estadounidense de alto rango en Asia Kurt Tong y agregó que “muchos países están preocupados por sus relaciones económicas" con el gigante asiático.